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Стали известны лидеры среди регионов России по доступности ипотеки

В 2020 году было заключено рекордное за всю историю количество ипотечных договоров.

9 марта 2021, 00:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Первые места по доступности ипотеки среди регионов России занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ненецкий автономный округ. Последние строчки достались северокавказским республикам — Дагестану, Чечне и Ингушетии. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА "Новости".

Во время пандемии доступность жилья увеличилась незначительно: рост цен перекрыл выгоды от льгот на жильё.

По словам экспертов, жители регионов-лидеров имеют наибольшие возможности по покупке квартиры в ипотеку благодаря относительно большим зарплатам и невысоким ценам на жильё. Доля семей, для которых доступна покупка двухкомнатной квартиры среднего качества в ипотеку, в ЯНАО превышает 71%, в НАО — находится на уровне 55%. Для сравнения, в 2015 году только в трёх субъектах больше 30% семей имели возможность приобрести жильё в ипотеку.

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Низкое положение национальных республик в рейтинге объясняется невысокими официальными зарплатами и традиционно большим средним составом семей, что определяет слабый скорректированный доход после вычета прожиточного минимума.

Отмечается, что в 2020 году было заключено рекордное за всю историю количество ипотечных договоров и обновлён исторический максимум по суммарному объёму ипотеки. Многие торопились купить жильё из-за уменьшения процентных ставок, льготных программ и общего ажиотажа на рынке. По данным аналитиков, в прошлом году в России выдали около 1,72 миллиона новых ипотечных кредитов против 1,28 миллиона в 2019-м. Средняя процентная ставка по кредиту на жильё составила 7,8%. Для сравнения, в 2017 году ипотеку выдавали под 10,6%.

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Аналитики констатируют прогресс: в 73 регионах в 2020 году доступность жилья выросла, а сократилась всего в 11.

Ранее Лайф сообщал, к чему приведёт ужесточение требований по ипотеке.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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