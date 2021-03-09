Стали известны лидеры среди регионов России по доступности ипотеки

Первые места по доступности ипотеки среди регионов России занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ненецкий автономный округ. Последние строчки достались северокавказским республикам — Дагестану, Чечне и Ингушетии. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА "Новости".

Во время пандемии доступность жилья увеличилась незначительно: рост цен перекрыл выгоды от льгот на жильё.

По словам экспертов, жители регионов-лидеров имеют наибольшие возможности по покупке квартиры в ипотеку благодаря относительно большим зарплатам и невысоким ценам на жильё. Доля семей, для которых доступна покупка двухкомнатной квартиры среднего качества в ипотеку, в ЯНАО превышает 71%, в НАО — находится на уровне 55%. Для сравнения, в 2015 году только в трёх субъектах больше 30% семей имели возможность приобрести жильё в ипотеку.

Низкое положение национальных республик в рейтинге объясняется невысокими официальными зарплатами и традиционно большим средним составом семей, что определяет слабый скорректированный доход после вычета прожиточного минимума.

Отмечается, что в 2020 году было заключено рекордное за всю историю количество ипотечных договоров и обновлён исторический максимум по суммарному объёму ипотеки. Многие торопились купить жильё из-за уменьшения процентных ставок, льготных программ и общего ажиотажа на рынке. По данным аналитиков, в прошлом году в России выдали около 1,72 миллиона новых ипотечных кредитов против 1,28 миллиона в 2019-м. Средняя процентная ставка по кредиту на жильё составила 7,8%. Для сравнения, в 2017 году ипотеку выдавали под 10,6%.

Аналитики констатируют прогресс: в 73 регионах в 2020 году доступность жилья выросла, а сократилась всего в 11.

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