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Категорий: 18

"Коммерсант": Роскомнадзор потребовал заблокировать Telegram-боты, распространяющие персональные данные

В год такие ресурсы за свои услуги могут получать до 200 миллионов рублей.

8 марта 2021, 23:56
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Роскомнадзор признал незаконной деятельность Telegram-ботов, которые собирают и распространяют персональные данные граждан РФ. Ведомство потребовало от администрации мессенджера заблокировать вредоносные поисковые механизмы. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что действия таких ботов нарушают закон о защите персональных данных, поэтому Роскомнадзор также обратился в правоохранительные органы с целью установить лиц, причастных к этой деятельности.

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Вредоносные ресурсы начали активно распространяться в начале 2021 года. Впервые же они появились несколько лет назад и сейчас исчисляются десятками. Одни из самых популярных — "Глаз Бога", "Архангел", Smart_SearchBot и AVinfoBot. Автоматизированный механизм собирает информацию из различных баз — как открытых, так и утёкших. В год такие боты могут получать до 200 миллионов рублей за свои услуги, отмечает издание. Они принимают платежи через различные платёжные системы.

"Коммерсант" со ссылкой на источники отмечает, что 6 марта ресурс "Глаз Бога" был отключён от платёжных систем и до 9 марта работал бесплатно. Его владельцы пояснили, что это произошло из-за принятия новых законов и поправок, юристы сервиса уже занимаются этим вопросом.

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Напомним, в марте вступил в силу закон об обработке общедоступных персональных данных, согласно которому нельзя распространять и размещать опубликованную в Сети информацию без согласия пользователя. В силу этих изменений администрация ботов может быть привлечена к административной или даже уголовной ответственности, если не получила разрешение на публикацию сведений.

Эксперты отмечают, что блокировка Telegram-ботов может оказаться неэффективной, поскольку её легко обойти, а штрафы в размере шести тысяч рублей покажутся несущественными. Однако уголовная ответственность за подобную деятельность может снизить их популярность.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что администрация сервиса блокирует каналы, где публикуются личные данные граждан.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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