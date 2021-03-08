"Коммерсант": Роскомнадзор потребовал заблокировать Telegram-боты, распространяющие персональные данные
В год такие ресурсы за свои услуги могут получать до 200 миллионов рублей.
Фото © ТАСС / Zuma
Роскомнадзор признал незаконной деятельность Telegram-ботов, которые собирают и распространяют персональные данные граждан РФ. Ведомство потребовало от администрации мессенджера заблокировать вредоносные поисковые механизмы. Об этом сообщает "Коммерсант".
Отмечается, что действия таких ботов нарушают закон о защите персональных данных, поэтому Роскомнадзор также обратился в правоохранительные органы с целью установить лиц, причастных к этой деятельности.
Вредоносные ресурсы начали активно распространяться в начале 2021 года. Впервые же они появились несколько лет назад и сейчас исчисляются десятками. Одни из самых популярных — "Глаз Бога", "Архангел", Smart_SearchBot и AVinfoBot. Автоматизированный механизм собирает информацию из различных баз — как открытых, так и утёкших. В год такие боты могут получать до 200 миллионов рублей за свои услуги, отмечает издание. Они принимают платежи через различные платёжные системы.
"Коммерсант" со ссылкой на источники отмечает, что 6 марта ресурс "Глаз Бога" был отключён от платёжных систем и до 9 марта работал бесплатно. Его владельцы пояснили, что это произошло из-за принятия новых законов и поправок, юристы сервиса уже занимаются этим вопросом.
Напомним, в марте вступил в силу закон об обработке общедоступных персональных данных, согласно которому нельзя распространять и размещать опубликованную в Сети информацию без согласия пользователя. В силу этих изменений администрация ботов может быть привлечена к административной или даже уголовной ответственности, если не получила разрешение на публикацию сведений.
Эксперты отмечают, что блокировка Telegram-ботов может оказаться неэффективной, поскольку её легко обойти, а штрафы в размере шести тысяч рублей покажутся несущественными. Однако уголовная ответственность за подобную деятельность может снизить их популярность.
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