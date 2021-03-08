Российские банки попросили предоставить доступ к базе МВД с водительскими правами

Российские банки попросили предоставить им доступ к базе МВД с данными о водительских правах, чтобы оказывать финансовые услуги. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на заключение Национального совета финансового рынка на законопроект о расширении упрощённой идентификации граждан.

По словам председателя НСФР Андрея Емелина, обеспечение доступа к базе МВД необходимо с технической точки зрения, ведь иначе банки не смогут проверить подлинность документа. Реализовать этот проект можно, включив сведения о правах в ЕСИА и цифровой профиль.

Осуществить инициативу предлагается к 1 января 2022 года. Авторы советуют сделать это через подключение к информационным системам МВД по аналогии с доступом к базам ФНС, ПФР и ФОМС — для проверки ИНН, полисов СНИЛС и ОМС.

По мнению представителей финансовых организаций, эта мера позволит снизить риск мошенничества, улучшить клиентский опыт и ускорить оказание услуг. Отмечается, что Центробанк также поддерживает законопроект, который был внесён в Госдуму в феврале 2021 года. Он предлагает оказывать ряд низкорисковых финансовых услуг (например, обмен валюты и оформление микрозаймов до 15 тысяч рублей) по водительским удостоверениям.

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