В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за распространение фейков о росте цен на продукты

По словам автора инициативы, речь идёт о тех, кто запускает ложную информацию, а не тех, кто её репостит.

В России планируют ввести наказание за распространение ложной информации о росте цен на продукты. Соответствующий законопроект разработал депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный, сообщают "Известия".

Речь идёт о внесении новой части в статью 185 УК РФ "Манипулирование рынком". Ответственность последует за "публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости".

Санкция за эти правонарушения, по инициативе Выборного, составит от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трёх лет, а для юридических лиц — штраф от 500 до 800 тысяч рублей.

Парламентарий пояснил, что уголовная ответственность должна наступать за создание искусственного панического спроса на товары первой необходимости, например мясо, сахар, масло и другие, путём распространения фейков. Такая дезинформация может спровоцировать резкий скачок цен или дефицит социально значимых продуктов, добавил депутат.

По словам Выборного, подобными манипуляциями занимаются недобросовестные торговцы или спекулянты. Они размещают ложные сведения о товаре и создают ажиотаж, после чего поднимают его стоимость.

"Наживаться на кризисе — цинично. А зарабатывать на умышленном распространении заведомо ложных и недостоверных сведений — не только цинично, но и преступно. И это должно караться по закону. Сразу оговорюсь, наказывать нужно тех, кто запускает фейки, а не тех, кто их репостит", — уточнил парламентарий.

Во фракциях Госдумы по-разному отнеслись к законопроекту. Часть депутатов признали, что механизм регулирования стихийного роста цен нужен, но в связи с этим ставится вопрос, как он будет работать.

Президент объединения предпринимателей "Опора России" Александр Калинин полагает, что бизнес выступит против принятия законопроекта. Наказание за слухи он назвал путём в никуда. В свою очередь, заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин считает, что возникнут трудности с тем, чтобы отличить провокатора от эксперта.

А вот исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев положительно оценил законопроект. Он подчеркнул, что граждане должны осознавать ответственность за все слова, которые произносят.