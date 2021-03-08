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В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за распространение фейков о росте цен на продукты

По словам автора инициативы, речь идёт о тех, кто запускает ложную информацию, а не тех, кто её репостит.

8 марта 2021, 23:10
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В России планируют ввести наказание за распространение ложной информации о росте цен на продукты. Соответствующий законопроект разработал депутат Госдумы от "Единой Росси" Анатолий Выборный, сообщают "Известия".

Речь идёт о внесении новой части в статью 185 УК РФ "Манипулирование рынком". Ответственность последует за "публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости".

Санкция за эти правонарушения, по инициативе Выборного, составит от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трёх лет, а для юридических лиц — штраф от 500 до 800 тысяч рублей.

Парламентарий пояснил, что уголовная ответственность должна наступать за создание искусственного панического спроса на товары первой необходимости, например мясо, сахар, масло и другие, путём распространения фейков. Такая дезинформация может спровоцировать резкий скачок цен или дефицит социально значимых продуктов, добавил депутат.

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Потребительские корзины в марте: как изменилась стоимость продуктов в "Пятёрочке", "Ашане" и "Перекрёстке"

По словам Выборного, подобными манипуляциями занимаются недобросовестные торговцы или спекулянты. Они размещают ложные сведения о товаре и создают ажиотаж, после чего поднимают его стоимость.

"Наживаться на кризисе — цинично. А зарабатывать на умышленном распространении заведомо ложных и недостоверных сведений — не только цинично, но и преступно. И это должно караться по закону. Сразу оговорюсь, наказывать нужно тех, кто запускает фейки, а не тех, кто их репостит," — уточнил парламентарий.

Ранее россиянам рассказали, когда могут снизиться цены на яйца и птицу.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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