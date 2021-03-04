Цены на паузе: курица и яйца в ближайшие два месяца не подорожают, но производители ждут господдержки

Как ранее писал Лайф, цены на яйца и мясо кур в России начали расти. Производители ссылались на рост стоимости кормовой базы и сокращение поголовья из-за распространения птичьего гриппа.

— Всё это увеличивает внутренние издержки и вынуждает производителей заявлять о повышении закупочной стоимости. Притом что среднегодовые цены в супермаркетах на курицу в 2020 году были ниже, чем в 2019-м, — отметил руководитель Центра экономико-аналитических исследований Федерального научного центра пищевых систем Дмитрий Гордеев.

По данным Росстата, в середине февраля цены на куриное мясо увеличились на 1,9%. По сравнению с первым месяцем 2021 года, куриные продукты подорожали на 4,2%, а яйца — на 2,6%.

1 марта о ситуации с ценами на курятину и яйца заговорили в правительстве. Федеральная антимонопольная служба начала проверки поставщиков. Уже на следующий день производители, которые входят в состав Национального союза птицеводов, договорились не повышать цены в течение двух месяцев.

Фото © Shutterstock

— В ответ мы просим Минсельхоз и Правительство РФ о конкретных мерах поддержки: увеличении лимита по льготным инвестиционным кредитам, пролонгации инвесткредитов. И мы надеемся на субсидии для производителей за килограмм произведённой продукции. Это сможет поддержать отрасль в текущей ситуации, — рассказал гендиректор союза Сергей Лахтюхов.

В Минсельхозе назвали меры поддержки российских производителей — пошлины на экспорт масличных и квоты и пошлины на вывоз зерновых, чтобы стабилизировать цены на корма. Но о дополнительной господдержке, льготных кредитах и субсидиях пока сообщений нет.

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков считает, что требовать льгот от государства в нынешних реалиях достаточно странно.

— Производители и так делают очень большую накрутку на свои товары. Дополнительно цены увеличивают переработчики и ретейлеры. Да, о доходах сельхозпроизводителей мы видим не так много информации, но торговые сети регулярно отчитываются о своих показателях. Например, "Магнит" за кризисный 2020 год увеличил прибыль в 2,2 раза. У отрасли продуктов питания есть деньги, государство и так оказывает поддержку производителям, не думаю, что требуется что-то ещё, — пояснил Чирков.

Переработчики отмечают, что высокие цены на куриное мясо и яйца вынуждают их переходить на свинину и другие заменители сырья. Технолог пищевого производства Иван Рыжков предполагает, что ситуация с ценами может негативно сказаться на качестве продуктов.

— Если сырьё дорожает, а ретейлеры не идут навстречу и не поднимают цены, переработчики вынуждены заменять ингредиенты и снижать качество готовых продуктов. К низкосортному сырью добавляются специи, которые придают изделию тот же вкус, что и с хорошим сырьём, но другие показатели снижаются, — добавил Рыжков.

По мнению управляющего партнёра Agro and Food Communications Ильи Березнюка, меры, принимаемые Минсельхозом, помогают бизнесу, а значит, и потребителям. Но есть факторы, на которые министерство повлиять не может. Например, на курс валют.

— Девальвация прошлого года, когда доллар вырос почти на 20%, а евро — более чем на 30%, негативно сказалась на всём бизнесе. Возможно, сейчас предпринимателям могут помочь льготы на тарифы электроэнергии или ГСМ, — отметил Березнюк.

Эксперт также считает, что сейчас, в условиях значительного повышения цен, особенно актуальна продовольственная помощь бедным слоям населения. Продуктовые корзины или карточки, как в Европе и США, могут помочь и потребителям, и производителям пережить экономический кризис.

Ранее Лайф рассказывал, что на встрече с руководителями фракций Государственной думы Владимир Путин посчитал возможным обсудить введение продовольственных сертификатов для необеспеченных слоёв населения.

Авторы