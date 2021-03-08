Потребительские корзины в марте: как изменилась стоимость продуктов в "Пятёрочке", "Ашане" и "Перекрёстке"

Прожиточный минимум трудоспособного населения России сейчас составляет 12 702 рубля — это почти на 600 рублей выше, чем в прошлом году. 6301 рубль должен тратиться на продукты. В базовую потребительскую корзину входят хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар, кондитерские изделия, соль, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, масло, чай и специи.

Лайф собрал потребительские корзины в "Пятёрочке", "Перекрёстке" и "Ашане" из продуктов, которые продаются под собственными торговыми марками ретейлеров: "Красная цена", "Просто", "На каждый день".

Так, в "Пятёрочке" в феврале 2021 года на потребкорзину нужно было потратить минимум 980 рублей, в "Перекрёстке" — 1027 рублей, в "Ашане" — 1058 рублей. Но к весне цены изменились.

"Пятёрочка" — 1048 рублей

В марте в "Пятёрочке" на три рубля подорожали картофель, лук и капуста. Бананы выросли в цене на девять рублей, а яблоки — на 16.

Свинина подорожала на 20 рублей, на два рубля в цене выросли гречка и замороженная рыба путассу.

Подсолнечное масло и сахар во всех торговых сетях сохранили свой ценник, но если сравнивать стоимость масла с сентябрьскими ценами, то она выросла почти на 30 рублей. Сахар в начале осени 2020-го стоил около 30 рублей, в декабре — от 50 рублей и выше.

Макароны и морковь цены за месяц не изменили, а печенье, хлеб, перец молотый и молоко подорожали на 1–3 рубля.

Стоимость десятка яиц категории С1 в супермаркетах выросла незначительно, хотя производители жалуются на птичий грипп, повлиявший на поголовье кур, и высокие цены на корма. По данным Росстата, в середине февраля цены на куриное мясо увеличились на 1,9%. По сравнению с первым месяцем 2021 года куриные продукты подорожали на 4,2%, а яйца — на 2,6%. Но на конечного потребителя эти рыночные изменения пока не повлияли, к тому же производители пообещали не поднимать цены в течение двух месяцев.

Итого на потребительскую корзину в феврале нужно потратить 1048 рублей. За месяц общая стоимость продуктов выросла на 68 рублей. Отметим, что в нашей потребительской корзине нет сливочного масла, творога, сметаны, куриного мяса, цитрусовых и многих других продуктов, с ними наша покупка стала бы дороже — около 2000 рублей.

"Перекрёсток" — 1045 рублей

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В "Перекрёстке" подросли цены на морковь, лук и бананы, а стоимость картофеля и яблок за месяц не изменилась.

Яйца категории С1 стали значительно дешевле: в январе за десяток яиц нужно было заплатить 103 рубля, в феврале — 79 рублей, а в марте — 67 рублей. Мясо подорожало на 20 рублей. Стоимость печенья, хлеба, соли и гречки чуть выше — на 1–3 рубля.

Общая стоимость продуктовой корзины в "Перекрёстке" выросла за месяц на 18 рублей.

"Ашан" — 1001 рубль

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Картофель в "Ашане" по-прежнему стоит около 40 рублей, морковь также сохранила ценник в 15 рублей, а лук и капуста подорожали на рубль.

Яблоки упали в цене на 25 рублей, бананы — на 10. Также снижена стоимость свинины. Теперь за килограмм мяса нужно заплатить 240 рублей вместо февральских 280.

Яйца, гречка и хлеб выросли в цене на 1–4 рубля. А чай и печенье подешевели на 1–2 рубля.

Таким образом, в марте потребительская корзина "Ашана" стала доступнее на 57 рублей. И теперь является самой выгодной торговой сетью для потребителей по сравнению с другими.

Отметим, что доступные продукты позволяют составить сбалансированный рацион на неделю, но в меню необходимы молочные продукты, орехи, крупы и разнообразные фрукты.

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