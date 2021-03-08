ООН: Равенства мужчин и женщин во главе стран удастся достичь через 130 лет
Сейчас женщины возглавляют правительство или являются лидерами всего в 22 странах мира.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Доля мужчин и женщин во главе государства при прогрессе на уровне сегодняшнего дня сравняется только через 130 лет. Такое мнение выразила в ходе неформальной встречи СБ ООН заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Дикарло.
Ранее генсек Антониу Гутерреш сообщил, что женщины возглавляют правительство или являются лидерами всего в 22 странах мира. Среди министров их 21%, а среди парламентариев — 25%.
Дикарло отметила, что ООН должна подавать личный пример в вопросах равенства полов. Она подчеркнула, что генеральный секретарь организации назначил женщин более чем на 57% руководящих должностей политических миссий, в том числе в Афганистане и Ираке.
"Мы привержены конструктивному участию женщин в мирных процессах, которые проходят под эгидой ООН", — заключила заместитель генерального секретаря.
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Ранее Лайф сообщал, что в декабре 2020 года мэрию Парижа оштрафовали на 90 тысяч евро за слишком большое число женщин-руководителей.
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