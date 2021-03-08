Норвежский журналист осудил слова Авакова о "слобожанском" происхождении русского языка

Норвежская пресса раскритиковала главу МВД Украины Арсена Авакова за попытки разграничения украинской и русской культур. Ранее в программе "В гостях у Дмитрия Гордона" министр назвал русский язык "степным наречием" и "слобожанским" по происхождению.

В связи с этим норвежский журналист Бьёрн Нистад в статье для издания Resett отметил, что Киев "демонизирует всё русское" после государственного переворота 2014 года. По словам колумниста, история с новым "слобожанским" языком нелепа, но тем не менее трагична.

Автор статьи напомнил, что интеллигенция на Украине построила собственный украинский язык на основе польской грамматики и заимствований. Журналист также упомянул австрийцев и немецкоязычных швейцарцев, которые не додумались создать антинемецкий язык и критиковать уже имеющийся.

Ранее Лайф писал о том, что в МИД РФ не оценили идею Авакова о вещании из Киева на русском.

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