Украина разрабатывает туры по "интересным маршрутам" для жителей Донбасса
Аналогичные туры в Херсонскую область Киев планирует для жителей Крыма.
Фото © ТАСС / Александр Кравченко
На Украине разрабатывается новый туристический проект для жителей Донбасса. Об этом рассказала глава Государственного агентства развития туризма в Незалежной Марьяна Олеськив.
По замыслу создателей, население ДНР и ЛНР сможет путешествовать по "интересным маршрутам" и посетить знаковые места в той части региона, которая подконтрольна Киеву.
"В рамках Donbass travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко уезжали от своего дома. Будем приглашать и на запад, там тоже все ждут наших украинцев", — заявила Олеськив в эфире телеканала "Дом".
По её словам, такие путешествия позволят украинцам общаться между собой. Аналогичные туры планируются для жителей Крыма в Херсонскую область Незалежной.
Лента новостей
Выбор редакции
Полковник запаса рассказал, как Запад может поддержать Украину в противостоянии с Россией
Британские военные советники посетили Донбасс
Норвежский журналист осудил слова Авакова о "слобожанском" происхождении русского языка
"Не понимаю, что происходит": Manizha поделилась эмоциями после победы на отборе на Евровидение
"Сначала изнасилую, а потом убью": В Екатеринбурге парень зверски избил свою девушку и попытался сжечь
Комментариев: 0