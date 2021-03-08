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Украина разрабатывает туры по "интересным маршрутам" для жителей Донбасса

Аналогичные туры в Херсонскую область Киев планирует для жителей Крыма.

8 марта 2021, 21:44
<p>Фото © ТАСС / Александр Кравченко</p>

Фото © ТАСС / Александр Кравченко

На Украине разрабатывается новый туристический проект для жителей Донбасса. Об этом рассказала глава Государственного агентства развития туризма в Незалежной Марьяна Олеськив.

По замыслу создателей, население ДНР и ЛНР сможет путешествовать по "интересным маршрутам" и посетить знаковые места в той части региона, которая подконтрольна Киеву.

"В рамках Donbass travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко уезжали от своего дома. Будем приглашать и на запад, там тоже все ждут наших украинцев", — заявила Олеськив в эфире телеканала "Дом".

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По её словам, такие путешествия позволят украинцам общаться между собой. Аналогичные туры планируются для жителей Крыма в Херсонскую область Незалежной.

Ранее на Украине заявили о готовности приступить к "деоккупации" Донбасса.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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