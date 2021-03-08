В Сирии 15 человек получили ранения при разгоне протестов мирного населения боевиками

В Сирии 15 человек пострадали при разгоне боевиками мирной акции местных жителей, об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Александр Карпов.

"В районе Шейх-Акиль на западе населённого пункта Эль-Баб в ходе разгона боевиками протестной акции мирных жителей, выступающих с требованиями прекращения оккупации, получили ранения 15 человек, около десяти арестовано", — сказал Карпов на брифинге.

Он подчеркнул, что в части Сирии, подконтрольной войскам Турции, усугубляется гуманитарный кризис и продолжаются протесты против незаконных вооружённых формирований.

По словам контр-адмирала, в населённом пункте Ирхаб провинции Идлиб произошло столкновение местных жителей с боевиками, прибывшими для принудительного набора в ряды протурецких отрядов.

Ранее в Сирии при пожаре в лагере беженцев погибло четыре человека.

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