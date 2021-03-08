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Протеже Хабиба Ислам Махачев захотел провести бой с Тони Фергюсоном в июле

Спортсмен отметил, что ради этого будет тренироваться и во время Рамадана.

8 марта 2021, 21:14
<h2>Тони Фергюсон и Ислам Махачев. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CK3PaQSBdMM/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tonyfergusonxt</a> / <a href="https://www.instagram.com/p/CGHwbrfBYec/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">islam_makhachev</a></h2>

Тони Фергюсон и Ислам Махачев. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / tonyfergusonxt / islam_makhachev

Российский боец UFC Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе, заявил о желании провести бой с бывшим временным чемпионом дивизиона Тони Фергюсоном летом 2021 года.

"Я буду тренироваться и во время Рамадана. Понимаю, что годы идут. Идеальная дата для следующего боя против Фергюсона — июль", — приводит слова бойца ТАСС.

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Напомним, на турнире UFC 259, который состоялся на выходных в Лас-Вегасе, российский спортсмен победил болевым приёмом американца Дрю Добера. 29-летний Махачев, который является партнёром по команде чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, одержал свою 19-ю победу при одном поражении. А вот другой российский боец — Пётр Ян — потерял титул чемпиона в легчайшем весе из-за дисквалификации после запрещённого удара коленом в голову Алджамейна Стерлинга.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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