Протеже Хабиба Ислам Махачев захотел провести бой с Тони Фергюсоном в июле

"Я буду тренироваться и во время Рамадана. Понимаю, что годы идут. Идеальная дата для следующего боя против Фергюсона — июль", — приводит слова бойца ТАСС.

В UFC было жарко: Хабиб ликовал от победы своего протеже, а Пётр Ян сенсационно лишился пояса

Напомним, на турнире UFC 259, который состоялся на выходных в Лас-Вегасе, российский спортсмен победил болевым приёмом американца Дрю Добера. 29-летний Махачев, который является партнёром по команде чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, одержал свою 19-ю победу при одном поражении. А вот другой российский боец — Пётр Ян — потерял титул чемпиона в легчайшем весе из-за дисквалификации после запрещённого удара коленом в голову Алджамейна Стерлинга.