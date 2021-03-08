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Категорий: 18

"Не понимаю, что происходит": Manizha поделилась эмоциями после победы на отборе на Евровидение

Конкурс пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме.

8 марта 2021, 22:28

Manizha поделилась эмоциями после победы на отборе на Евровидение. Видео © Instagram / manizha

Певица Manizha 8 марта выиграла право представлять Россию на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2021. За исполнительницу проголосовало 39,7% зрителей. Артистка поделилась с поклонниками своими эмоциями.

"Вы понимаете, что чувствует эта женщина прямо сейчас? Я вообще не понимаю, что происходит", — сказала певица на видео, опубликованном в её "Инстаграме".

Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha

Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha

В этом году артиста, который поедет на Евровидение от России, было решено выбрать всенародным голосованием в прямом эфире. Manizha соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню Future is bright, и дуэтом #2Маши, исполнившим композицию Bitter words. Группа Little Big, которая должна была представлять Россию в 2020 году, отказалась от борьбы.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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