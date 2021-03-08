"Не понимаю, что происходит": Manizha поделилась эмоциями после победы на отборе на Евровидение

"Вы понимаете, что чувствует эта женщина прямо сейчас? Я вообще не понимаю, что происходит", — сказала певица на видео, опубликованном в её "Инстаграме".

В этом году артиста, который поедет на Евровидение от России, было решено выбрать всенародным голосованием в прямом эфире. Manizha соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню Future is bright, и дуэтом #2Маши, исполнившим композицию Bitter words. Группа Little Big, которая должна была представлять Россию в 2020 году, отказалась от борьбы.