Пресс-секретарь Зеленского отказалась от прямого ответа на вопрос о выдаче Коломойского в США

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель не стала прямо отвечать на вопрос о выдаче США предпринимателя Игоря Коломойского. Против него за океаном идёт расследование по уголовным преступлениям с отмыванием денег.

"Посмотрим. Я же не гадалка, будет как будет", — сказала Мендель в интервью на YouTube-канале "Бацман".

По её словам, Киев стоит на защите интересов каждого украинца. Пресс-секретарь призвала дождаться развития ситуации. Также Мендель не ответила однозначно, будут ли введены украинские санкции против Коломойского.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против украинского бизнесмена Игоря Коломойского по обвинению в коррупции. В офисе Зеленского поддержали это решение.

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