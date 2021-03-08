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Пресс-секретарь Зеленского отказалась от прямого ответа на вопрос о выдаче Коломойского в США

Юлия Мендель отметила, что она не гадалка.

8 марта 2021, 22:41
<p>Игорь Коломойский. Фото © ИТАР-ТАСС / Константин Сазончик</p>

Игорь Коломойский. Фото © ИТАР-ТАСС / Константин Сазончик

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель не стала прямо отвечать на вопрос о выдаче США предпринимателя Игоря Коломойского. Против него за океаном идёт расследование по уголовным преступлениям с отмыванием денег.

"Посмотрим. Я же не гадалка, будет как будет", — сказала Мендель в интервью на YouTube-канале "Бацман".

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По её словам, Киев стоит на защите интересов каждого украинца. Пресс-секретарь призвала дождаться развития ситуации. Также Мендель не ответила однозначно, будут ли введены украинские санкции против Коломойского.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против украинского бизнесмена Игоря Коломойского по обвинению в коррупции. В офисе Зеленского поддержали это решение.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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