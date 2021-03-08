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Конгрессмены США потребовали от госсекретаря Блинкена ввести новые санкции против "Северного потока — 2"

Политики обеспокоены тем, что громкие заявления администрации Байдена не сопровождаются действиями.

8 марта 2021, 23:51
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол и четыре его коллеги-однопартийца призвали госсекретаря Энтони Блинкена пояснить, по какой причине Вашингтон не ввёл санкции против нескольких компаний, занимающихся строительством газопровода "Северный поток — 2". Об этом говорится в письме, которое распространила пресс-служба комитета.

Конгрессмены в очередной раз выразили обеспокоенность отсутствием действий со стороны администрации Джо Байдена.

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"Мы глубоко обеспокоены тем, что решительные заявления администрации в отношении газопровода не сопровождаются столь же решительными действиями", — говорится в письме.

Как стало известно на прошлой неделе, новый доклад по санкциям в отношении газопровода должен быть представлен конгрессу США в мае. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс. Республиканские конгрессмены призывают дипведомство передать список работающих над проектом компаний, против которых могут быть введены рестрикции, гораздо раньше.

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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.

Ранее сообщалось, что Украина призвала США ввести против России "новые всеобъемлющие санкции" из-за "Северного потока — 2".

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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