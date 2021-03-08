Конгрессмены США потребовали от госсекретаря Блинкена ввести новые санкции против "Северного потока — 2"
Политики обеспокоены тем, что громкие заявления администрации Байдена не сопровождаются действиями.
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Старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол и четыре его коллеги-однопартийца призвали госсекретаря Энтони Блинкена пояснить, по какой причине Вашингтон не ввёл санкции против нескольких компаний, занимающихся строительством газопровода "Северный поток — 2". Об этом говорится в письме, которое распространила пресс-служба комитета.
Конгрессмены в очередной раз выразили обеспокоенность отсутствием действий со стороны администрации Джо Байдена.
"Мы глубоко обеспокоены тем, что решительные заявления администрации в отношении газопровода не сопровождаются столь же решительными действиями", — говорится в письме.
Как стало известно на прошлой неделе, новый доклад по санкциям в отношении газопровода должен быть представлен конгрессу США в мае. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс. Республиканские конгрессмены призывают дипведомство передать список работающих над проектом компаний, против которых могут быть введены рестрикции, гораздо раньше.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.
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Ранее сообщалось, что Украина призвала США ввести против России "новые всеобъемлющие санкции" из-за "Северного потока — 2".
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