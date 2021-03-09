В Роспотребнадзоре предостерегли об опасности свежей зелени

В зелени из магазина помимо полезных микроэлементов могут находиться токсичные вещества, которые накапливаются в растениях, поступая из почвы, рассказала в интервью радио Sputnik начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

"В прошлом году у нас 1,1% продукции не соответствовало требованиям, и прежде всего несоответствие отмечалось по повышенному содержанию нитратов", — сообщила Раева.

Она пояснила, что несоблюдение требований по санитарно-химическим показателям в теплицах может привести к появлению в зелени паразитов. Употребление в пищу такой продукции приводит к развитию гельминтоза и аскаридоза. Паразиты помимо того, что провоцируют аллергию, влияют на внутренние органы: печень и почки. Также зелень перегружает поджелудочную железу и кишечник, поэтому при наличии хронических заболеваний следует употреблять этот продукт осторожно.

Раева посоветовала съедать по 100–150 граммов зелени в день, если нет противопоказаний. При этом свежую зелень из магазина следует промыть проточной водой или обдать кипятком, а устранить нитраты и гельминтов, находящихся в ней, поможет раствор одной столовой ложки соли или уксуса в литре воды.

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