Эксперт объяснила, за публикацию каких фото в соцсетях может грозить уголовная ответственность
Кроме того, в случае нарушения можно лишиться до пяти миллионов рублей.
Фото © Pixabay
Права на любую фотографию принадлежат тому, кто её сделал, — это зафиксировано в Гражданском кодексе РФ. Публикация чужих фото в соцсетях может повлечь штраф или уголовную ответственность, поэтому прежде необходимо получить согласие автора, рассказала партнёр агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова.
"Например, ставя хештег по фото, человек подразумевает, что фотографию может увидеть большое количество людей и они могут репостнуть фото. Однако этот вид согласия спорный. Лучше спросить напрямую в комментариях под этим фото либо написать в директ", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".
Соколова добавила, что в случае нарушения исключительных прав на фото владелец может через суд потребовать от десяти тысяч до пяти миллионов рублей за каждое фото. Помимо штрафа за это нарушение предусмотрена административная (ст. 7.12 КоАП РФ) и уголовная ответственность (ст. 146 УК РФ).
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