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МОК не признал избрание старшего сына Лукашенко на пост председателя Национального олимпийского комитета Белоруссии

Санкции против страны остаются в силе.

9 марта 2021, 01:56
<p>Фото © ТАСС / БелТА / Денис Костюченко</p>

Фото © ТАСС / БелТА / Денис Костюченко

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался признавать избрание сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора на пост главы Национального олимпийского комитета страны. Об этом сообщается на сайте МОК.

Таким образом, санкции, принятые в отношении Белоруссии в декабре прошлого года, остаются в силе. Также МОК не признал избрание Дмитрия Баскова на пост члена исполнительного комитета НОК Белоруссии.

Лукашенко освободил старшего сына от должности своего помощника

Лукашенко освободил старшего сына от должности своего помощника

Виктор Лукашенко сменил отца на посту председателя Национального олимпийского комитета 26 февраля. Как сообщал Лайф, 7 декабря 2020 года МОК решил отстранить Лукашенко-старшего от всех мероприятий комитета, так как "пришёл к выводу, что нынешнее руководство НОК Белоруссии не защищает спортсменов от политической дискриминации".

Напомним, ранее Белоруссию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею и чемпионата мира по современному пятиборью.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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