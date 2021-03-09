МОК не признал избрание старшего сына Лукашенко на пост председателя Национального олимпийского комитета Белоруссии

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался признавать избрание сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора на пост главы Национального олимпийского комитета страны. Об этом сообщается на сайте МОК.

Таким образом, санкции, принятые в отношении Белоруссии в декабре прошлого года, остаются в силе. Также МОК не признал избрание Дмитрия Баскова на пост члена исполнительного комитета НОК Белоруссии.