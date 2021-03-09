"Поедет то, что никому здесь не надо": Лоза резко раскритиковал выбор Манижи для представления России на Евровидении
По его словам, ни одна из песен прошлых лет не стала хитом, а россияне по-прежнему поют в караоке и на кухнях знаменитый "Плот".
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов / Instagram / manizha
Музыкант Юрий Лоза оценил решение отправить на Евровидение-2021 певицу Манижу. Он резко раскритиковал итоги конкурсного отбора. По его словам, артистка никому не интересна в России.
Певец уверен, что за последние годы на музыкальном состязании не было сыграно "ни одной российской нотки", а участники едут представлять самих себя, но не свою родину.
"Всё американское, шведское, английское, нашего ничего нет! Какие песни Манижи или Little big кто в России поёт? В очередной раз поедет от России то, что никому здесь в России не надо", — подчеркнул Лоза в интервью Пятому каналу.
Артист добавил, что ни одна из песен, участвовавших в Евровидении, не стала международным хитом. Более того, россияне на кухнях и в караоке поют не что-нибудь, а его знаменитый "Плот".
Напомним, в этом году артиста, который поедет на Евровидение от России, было решено выбрать всенародным голосованием в прямом эфире. Manizha соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню Future is bright, и дуэтом #2Маши, исполнившим композицию Bitter words. Группа Little Big, которая должна была представлять Россию в 2020 году, отказалась от борьбы.
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Manizha (настоящее имя Манижа Сангин, урождённая Хамраева) родилась в 1991 году в Душанбе. Широкую известность она получила после публикации авторских музыкальных видеоколлажей в "Инстаграме". В переводе с фарси слово Манижа означает "нежная, хрупкая", а сангин — "камень". Артистка выступает в жанрах арт-поп, этническая музыка и голубоглазый соул.
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