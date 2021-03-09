Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Поедет то, что никому здесь не надо": Лоза резко раскритиковал выбор Манижи для представления России на Евровидении

По его словам, ни одна из песен прошлых лет не стала хитом, а россияне по-прежнему поют в караоке и на кухнях знаменитый "Плот".

9 марта 2021, 01:38
<h2>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов / Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B9ZgqlpC68l/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">manizha</a></h2>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов / Instagram / manizha

Музыкант Юрий Лоза оценил решение отправить на Евровидение-2021 певицу Манижу. Он резко раскритиковал итоги конкурсного отбора. По его словам, артистка никому не интересна в России.

Певец уверен, что за последние годы на музыкальном состязании не было сыграно "ни одной российской нотки", а участники едут представлять самих себя, но не свою родину.

"Не понимаю, что происходит": Манижа поделилась эмоциями после победы на отборе на Евровидение

"Не понимаю, что происходит": Манижа поделилась эмоциями после победы на отборе на Евровидение

"Всё американское, шведское, английское, нашего ничего нет! Какие песни Манижи или Little big кто в России поёт? В очередной раз поедет от России то, что никому здесь в России не надо", — подчеркнул Лоза в интервью Пятому каналу.

Артист добавил, что ни одна из песен, участвовавших в Евровидении, не стала международным хитом. Более того, россияне на кухнях и в караоке поют не что-нибудь, а его знаменитый "Плот".

Виктор Дробыш оценил победу Манижи на отборе на Евровидение: Хорошая певица

Виктор Дробыш оценил победу Манижи на отборе на Евровидение: Хорошая певица

Напомним, в этом году артиста, который поедет на Евровидение от России, было решено выбрать всенародным голосованием в прямом эфире. Manizha соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню Future is bright, и дуэтом #2Маши, исполнившим композицию Bitter words. Группа Little Big, которая должна была представлять Россию в 2020 году, отказалась от борьбы.

Manizha (настоящее имя Манижа Сангин, урождённая Хамраева) родилась в 1991 году в Душанбе. Широкую известность она получила после публикации авторских музыкальных видеоколлажей в "Инстаграме". В переводе с фарси слово Манижа означает "нежная, хрупкая", а сангин — "камень". Артистка выступает в жанрах арт-поп, этническая музыка и голубоглазый соул.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Вот, ребятки, что мы можем вам подарить": Джигурда предложил использовать на Евровидении стихи Бродского

15 февраля, 15:24

Виктор Дробыш оценил победу Манижи на отборе на Евровидение: Хорошая певица

сегодня в 01:25

"Не понимаю, что происходит": Манижа поделилась эмоциями после победы на отборе на Евровидение

вчера в 22:28

В Роспотребнадзоре предостерегли об опасности свежей зелени

сегодня в 03:09

Ширвиндт раскрыл последние слова Андрея Миронова

сегодня в 03:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1