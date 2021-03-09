Виктор Дробыш оценил победу Манижи на отборе на Евровидение: Хорошая певица

Продюсер Виктор Дробыш прокомментировал победу певицы Манижи Сангин (Manizha) на отборе на песенный конкурс Евровидение-2021.

"Здорово, это хорошо, ведь Манижа — хорошая певица. Ну и слава Богу, дай Бог ей хорошо и весело выступить", — сказал Дробыш Пятому каналу.

При этом продюсер признался, что не видел конкурсное выступление артистки и не слышал песню, с которой она отправится на Евровидение.

Напомним, в этом году артиста, который поедет на Евровидение от России, было решено выбрать всенародным голосованием в прямом эфире. Manizha соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню Future is bright, и дуэтом #2Маши, исполнившим композицию Bitter words. Группа Little Big, которая должна была представлять Россию в 2020 году, отказалась от борьбы.

Manizha (настоящее имя Манижа Сангин, урождённая Хамраева) родилась в 1991 году в Душанбе. Широкую известность она получила после публикации авторских музыкальных видеоколлажей в "Инстаграме". В переводе с фарси слово Манижа означает "нежная, хрупкая", а сангин — "камень". Артистка выступает в жанрах арт-поп, этническая музыка и голубоглазый соул.

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