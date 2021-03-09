Ширвиндт раскрыл последние слова Андрея Миронова

Знаменитого артиста Андрея Миронова нет уже 34 года. 7 марта ему бы исполнилось 80 лет. Художественный руководитель Театра Сатиры, друг и коллега по сцене Александр Ширвиндт рассказал о последних мгновениях жизни звезды советского кино.

"И этот кошмар в Риге, когда я выносил его с "Фигаро" — я всё помню как вчера. Физически ощущения помню, и его последние слова: "Шура, голова...", — поделился актёр в интервью "Московскому Комсомольцу".

По словам Ширвиндта, Миронов всё время страдал от головных болей, и за 15 лет до смерти врачи поставили ему диагноз – некое образование в голове. До этого актёра уверяли, что все его проблемы от переутомления и чрезмерной работы.

Ширвиндт отметил, что в Риге у артиста в голове разорвалась аневризма. В тот день по мистическому стечению обстоятельств на спектакль приехала его дочь Мария и друзья. Кроме того, в городе проходил международный симпозиум нейрохирургов, на который собрались светила медицины.

Коллега Миронова бросился за помощью к известному советскому доктору Эдуарду Канделю, врачи отправились в больницу и вышли из палаты реанимации "белые, как бумага". Оперировать актёра не стали, медики посовещались и поняли на сто процентов, что он всё равно не смог бы вернуться к нормальной жизни.

"Это была стоическая личность. С его трудолюбием и его трудоголизмом он всё время превозмогал боль. При этом, он из тех профессионалов, что патологически обожали играть", — заключил Ширвиндт.

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