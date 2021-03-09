В Генпрокуратуре раскрыли, кто чаще всего берёт мелкие взятки

Чаще всего в России мелкие взятки берут сотрудники полиции, ФСИН и учителя. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин, пишет РИА "Новости".

Он отметил, что полицейским граждане дают деньги, чтобы избежать ответственности. Работники уголовно-исполнительной системы получают взятки за предоставление привилегированных условий и пронос в тюрьмы запрещённых вещей. Педагогам платят за хорошие оценки на экзаменах.

Мелкой взяткой считается сумма не более десяти тысяч рублей. Наказание за неё согласно статье 291.2 УК РФ составляет до года лишения свободы, но если взяточник уже ранее был судим за такое преступление, то ему грозит до трёх лет. При этом в случае вымогательства санкция может быть увеличена.