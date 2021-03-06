Похититель сердец: любимые женщины Андрея Миронова

Гений, герой-любовник и человек-праздник. Таким видели Андрея Миронова его коллеги, знакомые и бесчисленные поклонники. Сегодня народному артисту исполнилось бы 80 лет. Лайф вспоминает любимых женщин главного сердцееда советской сцены.

Официальной датой рождения Андрея Миронова считается 7 марта. Получая свидетельство о рождении, его родители попросили передвинуть дату на день позже. "Пусть Андрей будет подарком всем женщинам страны", — шутливо говорили Александр Менакер и Мария Миронова. И действительно, талантливый актёр стал настоящим подарком. Его обожали женщины, а он любил отвечать им взаимностью.

Один из первых громких романов актёра начался на съёмках фильма "Три плюс два". Там он познакомился с Натальей Фатеевой, которая была старше его на несколько лет. В тот период артистка переживала развод с актёром и режиссёром Владимиром Басовым, от которого родила сына. Это Миронова совсем не смущало — он настойчиво ухаживал за первой красавицей страны, ревновал и уговаривал выйти за него замуж.

Поначалу Фатеева отвергала ухаживания юноши, но потом всё же сдалась и ответила ему заветным "да". Однако Мария Миронова была негативно настроена к выбору сына, поэтому вопрос свадьбы был закрыт.

— После тяжёлого разрыва с Басовым Андрюша мою душу очень отогрел. Хотя он и не имел богатства, опыта душевного, но с Мироновым было очень хорошо. Он интеллигент настоящий, прекрасный сын своих родителей. Я ему за многое благодарна, — говорила Наталья Фатеева.

Стремительный и страстный роман народного артиста развивался с коллегой по Театру сатиры Татьяной Егоровой. Он начался прямо на сцене — во время репетиции спектакля "Над пропастью во ржи". Вместе с Андреем Мироновым должна была играть другая актриса, но она заболела, её заменила выпускница театрального училища Татьяна Егорова. По её словам, это была любовь с первого взгляда.

Об их романе знали в театре, и, по словам самой Егоровой, Миронов был готов жениться на ней, но его мать была против.

— Мы прыгали по клумбам, схватившись за руки в экстазе вдохновения, и он кричал на всю Ригу: "Господи, как она похожа на мою мать!" — вспоминала Татьяна Егорова.

В своей книге "Андрей Миронов и я", которая вышла после смерти актёра, она утверждает, что была единственной настоящей любовью в его жизни, а все остальные женщины были "для вида, для обозначения". После того как актриса потеряла ребёнка, рождения которого Миронов не хотел, она не могла ему простить предательства.

Вскоре после этого актёр женился на Екатерине Градовой — радистке Кэт из фильма "Семнадцать мгновений весны". Ей даже удалось понравиться матери Миронова, но брак с сердцеедом дался ей нелегко. Андрей Миронов не хотел, чтобы его жена была светской дамой. Он запрещал ей краситься, курить, не любил, когда она выпивала. При всём этом на первом месте в его жизни всегда стояла мама.

— Андрей был очень консервативен в браке. Он не разрешал мне делать макияж, не любил в моих руках бокал вина или сигарету, говорил, что я должна быть "прекрасна, как утро", а мои пальцы максимум чем должны пахнуть — это ягодами и духами. Не было хотя бы дня, чтобы он не позвонил домой три-четыре раза. После спектакля каждый вечер цветы маме. Мне это казалось несправедливым. Раздражало, когда на её выговоры он отвечал полным смирением: "Прости! Свинья я, свинья!" — делилась воспоминаниями Екатерина Градова.

Но больше всего актриса не могла смириться с постоянными изменами Андрея Миронова. Рождение дочери, которую назвали в честь бабушки, не останавливало актёра от походов налево. Градова рассказывала, что однажды он приехал из Италии со съёмок и прямо в дверях начал каяться: "Ты не представляешь, как я себе гадок". Но на этом измены не прекращались. Чаша терпения актрисы переполнилась, и она ушла от Миронова.

После развода с Градовой Андрей Миронов недолго ходил в холостяках. В дом к его родителям часто приходила актриса Лариса Голубкина. Ещё до встречи с Екатериной Градовой он уже звал замуж Голубкину, с которой его познакомила Наталья Фатеева. Но тогда Лариса это предложение отвергла. А спустя годы судьба свела его с Голубкиной вновь. Мать Миронова одобрила выбор сына. На этот раз её не смутило наличие у актрисы дочери, которую потом актёр удочерит. А вот отец знаменитого артиста предостерегал Голубкину.

Андрей Миронов и Лариса Голубкина с дочкой. Фото © uznayvse.ru

— Помню, ко мне пришёл Андрюшин папа. Говорит: "Лариса, ну зачем тебе Андрей? Он ведь такой тяжёлый человек!" Какой же он тяжёлый? Мне с ним весело, — отвечала Лариса Голубкина.

Совместная жизнь с сердцеедом Мироновым давалась актрисе не так легко. Миронов постоянно увлекался женщинами, но Голубкина относилась философски к слабостям мужа.

Последним увлечением Миронова была актриса Алёна Яковлева (дочь актёра Юрия Яковлева). О романе с ним она рассказала уже после его смерти. Яковлева призналась, что Миронов бесконечно красиво ухаживал за женщинами и "у каждой складывалось впечатление, что она для него единственная". Она считала знакомство с ним подарком судьбы. В одном из интервью СМИ она призналась, что уход Миронова из жизни оборвал их любовь.

Фото © ТАСС / Яковлев Александр

Андрей Миронов умер 16 августа 1987 года. В роковой вечер в рижском театре шёл спектакль "Женитьба Фигаро". Актёру стало плохо на сцене. За кулисами ему вызвали скорую, которая увезла его в нейрохирургическое отделение рижской больницы. У него диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. Два дня опытные врачи боролись за его жизнь, но спасти актёра так и не смогли.

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