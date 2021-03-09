Британские букмекеры назвали вероятное имя дочери принца Гарри и Меган Маркл
Ребёнок займёт восьмое место в очереди на британский престол.
Фото © ТАСС / CBS
Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли пол своего второго ребёнка в интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Младенец появится на свет летом, однако букмекерские конторы уже сейчас принимают ставки на будущее имя малышки.
Больше половины поставили на имя Диана. На втором месте по популярности — Елизавета, на третьем — Грейс. Также среди возможных вариантов — Алиса, Александрия и Екатерина.
Вероятность того, что ребёнок получит имя погибшей матери принца Гарри принцессы Дианы, составляет десять к одному. По другой версии, девочку назовут в честь прабабушки, британской королевы Елизаветы II.
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У пары уже есть двухлетний сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, малыш родился в 2019 году. Будущий ребёнок станет двенадцатым правнуком королевы и займёт восьмое место в очереди на британский престол.
Ранее Меган Маркл заявила о проблемах с расизмом в королевской семье и обвинила её в принуждении к молчанию.
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