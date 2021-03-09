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Экологи США обвинили мидий из России в загрязнении Великих озёр

Нанесённый моллюсками ущерб оценивается в 500 миллионов долларов в год.

9 марта 2021, 05:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Причиной загрязнения воды и гибели рыбы в Великих озёрах стало цветение водорослей, которое вызывают инвазивные двустворчатые моллюски, завезённые с юга России и с Украины. К такому заключению пришли американские экологи, сообщает Daily Mail.

Как рассказали учёные, мидии видов Dreissena rostriformis и Dreissena polymorpha, которые появились в США в 1980-х годах, завезли в страну на судах. По данным американской геологической службы, нанесённый моллюсками ущерб оценивается в 500 миллионов долларов в год.

Отмечается, что на сегодняшний день не существует экологически безопасных технологий или методов для уничтожения устоявшихся популяций мидий в больших водных системах.

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Великие озёра — система пресноводных озёр в Северной Америке, на территории США и Канады. Она включает в себя ряд крупных и средних озёр, соединённых реками и проливами.

Ранее Лайф рассказывал, что в российской Анапе из-за нашествия пауков дома и деревья покрылись белой пеленой. Неординарное природное явление связано с ранним потеплением и влажностью.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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