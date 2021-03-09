Мучился от ожога, пока мать и бабушка ругались: под Красноярском 10-месячный малыш прокусил упаковку со средством для чистки труб

Под Красноярском 10-месячный малыш прокусил упаковку со средством для чистки труб. Видео © ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Железногорске Красноярского края 10-месячный ребёнок прокусил упаковку со средством для чистки труб и получил химический ожог лица. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Малыша спасли полицейские, но вызвали их вовсе не родственники пострадавшего, а соседи, и совсем по другому поводу.

Местные жители услышали громкие крики и звуки конфликта из-за стены и обратились к правоохранителям. Те незамедлительно прибыли на место. Дверь открыла бабушка с ребёнком на руках, тот очень сильно кричал.

Женщина пояснила, что у них с 20-летней дочерью произошла ссора из-за того, что мать не уследила за малышом. К медикам родственницы почему-то не обратились. Самой девушки в квартире уже не было.

Полицейские вызвали скорую, врачи оказали пострадавшему ребёнку необходимую помощь, его жизни ничего не угрожает. Полиция начала проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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