Мучился от ожога, пока мать и бабушка ругались: под Красноярском 10-месячный малыш прокусил упаковку со средством для чистки труб
Скорую крохе вызвали сотрудники полиции. Родственницы так бурно выясняли отношения, что соседи сообщили о драке в дежурную часть.
Под Красноярском 10-месячный малыш прокусил упаковку со средством для чистки труб. Видео © ГУ МВД России по Красноярскому краю
В Железногорске Красноярского края 10-месячный ребёнок прокусил упаковку со средством для чистки труб и получил химический ожог лица. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.
Малыша спасли полицейские, но вызвали их вовсе не родственники пострадавшего, а соседи, и совсем по другому поводу.
Местные жители услышали громкие крики и звуки конфликта из-за стены и обратились к правоохранителям. Те незамедлительно прибыли на место. Дверь открыла бабушка с ребёнком на руках, тот очень сильно кричал.
Женщина пояснила, что у них с 20-летней дочерью произошла ссора из-за того, что мать не уследила за малышом. К медикам родственницы почему-то не обратились. Самой девушки в квартире уже не было.
Полицейские вызвали скорую, врачи оказали пострадавшему ребёнку необходимую помощь, его жизни ничего не угрожает. Полиция начала проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф сообщал, что в московском караоке-баре младенец обжёгся углём из кальяна.
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