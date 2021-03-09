В США 12 штатов подали в суд на Байдена из-за климатического указа

Власти 12 американских штатов подали иск к президенту страны Джо Байдену и его администрации из-за указа о защите здоровья населения и окружающей среды. Об этом сообщает Fox News.

По мнению истцов, расширение полномочий федеральных регуляторов грозит серьёзным экономическим ущербом. К иску, который изначально выдвинул генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт, присоединились Аризона, Юта, Канзас, Теннесси, Небраска, Южная Каролина, Оклахома, Арканзас, Индиана, Огайо и Монтана. Они считают, что федеральные власти США, утверждая суммы общественных издержек парниковых газов, смогут изменять и вводить новые положения и в конечном итоге это ляжет дополнительным финансовым бременем на обычных граждан.

Согласно подсчётам рабочей группы Байдена, эти издержки предварительно оцениваются в 9,5 триллиона долларов.

"На самом деле эта невероятная цифра будет использоваться, чтобы оправдать огромное расширение федеральных властей, которые будут вмешиваться в каждый аспект жизни американцев: от их машин до холодильников и домов, продуктов и счетов за электричество", — пишут истцы.

Байден подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату в первый день после утверждения на посту президента США. В 2018 году тогдашний американский лидер Дональд Трамп решил покинуть международный договор, считая, что он вредит экономике страны.

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