В США 12 штатов подали в суд на Байдена из-за климатического указа
Истцы переживают, что Вашингтон будет вмешиваться в каждый аспект жизни американцев — от их машин до холодильников и домов, продуктов и счетов за электричество.
Фото © ТАСС / AP
Власти 12 американских штатов подали иск к президенту страны Джо Байдену и его администрации из-за указа о защите здоровья населения и окружающей среды. Об этом сообщает Fox News.
По мнению истцов, расширение полномочий федеральных регуляторов грозит серьёзным экономическим ущербом. К иску, который изначально выдвинул генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт, присоединились Аризона, Юта, Канзас, Теннесси, Небраска, Южная Каролина, Оклахома, Арканзас, Индиана, Огайо и Монтана. Они считают, что федеральные власти США, утверждая суммы общественных издержек парниковых газов, смогут изменять и вводить новые положения и в конечном итоге это ляжет дополнительным финансовым бременем на обычных граждан.
Согласно подсчётам рабочей группы Байдена, эти издержки предварительно оцениваются в 9,5 триллиона долларов.
"На самом деле эта невероятная цифра будет использоваться, чтобы оправдать огромное расширение федеральных властей, которые будут вмешиваться в каждый аспект жизни американцев: от их машин до холодильников и домов, продуктов и счетов за электричество", — пишут истцы.
Байден подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату в первый день после утверждения на посту президента США. В 2018 году тогдашний американский лидер Дональд Трамп решил покинуть международный договор, считая, что он вредит экономике страны.
Выбор редакции
"Надежда сильнее смерти": Байден назвал визит папы римского в Ирак важным посланием
Экологи США обвинили мидий из России в загрязнении Великих озёр
Британские букмекеры назвали вероятное имя дочери принца Гарри и Меган Маркл
В Генпрокуратуре назвали лидирующие по уровню коррупции регионы
Шеф-повар Кремля раскрыл, какие блины любили Сталин, Брежнев и Горбачёв
Комментариев: 0