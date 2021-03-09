Аргентина выдала России колумбийца, укравшего в Казани чемодан с драгоценностями на 160 миллионов

Аргентина экстрадировала в Россию гражданина Колумбии, который летом 2018 года украл в Казани чемодан с драгоценностями на 160 миллионов рублей. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

"В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола он будет доставлен в Москву", — сказал Иванов.

Эдгар Алехандро Валеро Валеро обвиняется в краже в особо крупном размере. В июле 2018 года в Казани он похитил у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds дорожный чемодан, где находились драгоценности на сумму 160 миллионов рублей. Инцидент произошёл в павильоне выставочного центра "Казанская ярмарка". Затем колумбиец сбежал. В сентябре 2019 года суд в Казани заочно арестовал его. Валеро был объявлен в розыск.

Задержать мужчину удалось в том же сентябре 2019 года. С того времени Генпрокуратура предоставляла материалы и доказательства, и наконец в сентябре 2020-го решение о выдаче Валеро было принято.

Ранее Лайф сообщал, что задержана домработница, укравшая у актрисы Ольги Тумайкиной личные вещи и драгоценности на 700 с лишним тысяч рублей.

Авторы