Россиянам напомнили, когда будут следующие длинные выходные

Следующие длинные выходные в России ожидаются в мае. Нерабочие дни объявлены в связи с празднованием Дня труда и Дня Победы. Отмечено в производственном календаре Роструда.

"В мае выходные продлятся с 1-го по 3-е число и с 8-го по 10-е, так что первые две рабочие недели будут четырехднёвными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая", – сообщили в Роструде.

Летом россиян ожидает только одна короткая рабочая неделя. 12 июня объявлен выходным днём в связи с празднованием Дня России. Праздник приходится на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

Ещё одни длинные выходные выпадают на ноябрь, в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Дни с 1 по 3 ноября — рабочие, а с 4 по 7 ноября — выходные.

Последняя рабочая неделя 2021 года будет сокращённой и завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря — выходной день.

Ранее Лайф писал о том, что россиянам не хватает праздников и оплачиваемых выходных.

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