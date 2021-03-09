Россия в 2020 году установила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж
Также впервые за постсоветскую историю экспорт превысил импорт.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
В 2020 году экспорт российской сельхозпродукции показал рекордные значения в новейшей истории. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на федеральный центр "Агроэкспорт" Минсельхоза России.
Согласно подсчётам, в прошлом году РФ поставила за рубеж 79 миллионов тонн продукции на общую сумму 30,7 миллиарда долларов. Это на 20% больше, чем в 2019 году. Таким образом, был побит рекорд 2018 года — 78,5 миллиона тонн продукции на 25,8 миллиарда долларов.
Помимо этого Россия впервые за постсоветскую историю стала нетто-экспортёром продовольствия в стоимостном выражении. По словам директора аналитического центра "Совэкон" Андрея Сизова, это значит, что на экспорте удалось заработать больше, чем потратить на импорт. По данным Росстата, разница один миллиард долларов — 30,7 против 29,7.
Всего в 2020 году продовольствие из РФ покупали 150 государств. Основной импортёр — Китай (13% от всех поставок). Далее идут Турция (10%) и Казахстан (около 7%).
Минсельхоз объясняет рекордные показатели высокими темпами развития отечественного АПК. В частности, рекордными урожаями рапса, гречихи и риса, одним из лучших урожаев зерна, ростом производства молока, мяса и продукции пищевой промышленности. Благодаря этому удалось полностью обеспечить внутренний рынок и эффективно нарастить поставки за рубеж. Ещё одним фактором стало то, что многие страны стали создавать значительные запасы продукции на фоне пандемии.
Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая вырос на 8,5% за два месяца 2021 года.
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