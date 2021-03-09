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СМИ: Торговые сети и производители мяса птицы договорились о заморозке отпускных цен

Это решение не касается розничной стоимости, а также может спровоцировать сокращение производства дешёвых колбас.

9 марта 2021, 04:57

Фото © Pixabay

Торговые сети и крупные производители договорились о заморозке отпускных цен на тушки бройлеров, об этом сообщает "Коммерсант".

По данным СМИ, соглашение не закреплено документально и заключено сроком на три недели. Также отмечается, что было принято решение сохранить объёмы поставок на уровне не ниже прошлогоднего, чтобы удовлетворить возросший спрос.

Среди участников договора — члены Национального союза птицеводов, который включает такие предприятия, как "Черкизово", "Продо", ГАП "Ресурс", и Ассоциации компаний розничной торговли, объединяющей X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, Metro и прочие.

Отпускные цены за один килограмм тушки птицы были зафиксированы на уровне 145 рублей. При этом розничной стоимости соглашение не касается.

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Газета пишет, что указанные организации информацию не прокомментировали, а гендиректор НСП Сергей Лахтюхов заявил, что она "не соответствует действительности".

Вопрос роста цен на мясо птицы обострился в начале марта. С начала года оно подорожало на 2,44%, а с 2020-го — на 12,96%. Эксперты отмечают, что искусственное перераспределение может вызвать дефицит птицы для мясокомбинатов, что вынудит их закупать более дорогую свинину и вызовет сокращение производства дешёвых колбас.

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В Минсельхозе подтвердили, что на российском рынке наблюдается дисбаланс спроса и предложения, который влияет на цены. Стабилизацию ситуации ведомство ожидает к маю, дефицита каких-либо видов птицеводческой продукции не предвидится.

Ранее Лайф рассказывал, что производители договорились о сдерживании цен на курицу и яйца. Для мониторинга ситуации будет сформирована группа специалистов. В начале марта птицеводы предупредили о риске сокращения производства мяса из-за дефицита яиц.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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