В Киеве заявили, что доработали план урегулирования по Донбассу
Там ожидают, что эти предложения станут предметом "мощного обсуждения" на встрече четвёрки.
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Киев доработал план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, который ранее был предложен Германией и Францией. Теперь дело за одобрением со стороны России. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу "Минска", соответствует нормам международного права..." — приводит слова Ермака Укринформ.
Глава офиса Зеленского выразил надежду на то, что этот план будет "предметом мощного обсуждения через неделю-две" — во время встречи в "нормандском формате" в режиме видеоконференции.
Ранее же на Украине испугались потери суверенитета после выполнения минских соглашений.
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