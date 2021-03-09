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В Киеве заявили, что доработали план урегулирования по Донбассу

Там ожидают, что эти предложения станут предметом "мощного обсуждения" на встрече четвёрки.

9 марта 2021, 23:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Киев доработал план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, который ранее был предложен Германией и Францией. Теперь дело за одобрением со стороны России. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу "Минска", соответствует нормам международного права..." приводит слова Ермака Укринформ.

В офисе Зеленского связали падение рейтинга президента с работой "мощнейшей машины"

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Глава офиса Зеленского выразил надежду на то, что этот план будет "предметом мощного обсуждения через неделю-две" — во время встречи в "нормандском формате" в режиме видеоконференции.

Ранее же на Украине испугались потери суверенитета после выполнения минских соглашений.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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