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Скончался народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий

Он сыграл в том числе в фильме "Начальник Чукотки".

9 марта 2021, 22:41
<p>Иосиф Конопацкий. Фото © facebook.com/konopea</p>

Иосиф Конопацкий. Фото © facebook.com/konopea

В возрасте 95 лет скончался актёр театра и кино, народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий. Об этом сообщила его дочь — актриса Ирина Конопацкая.

"Мой Папа, Конопацкий Иосиф Николаевич, поздравив нас с дочкой с наступающим женским днём 7 марта, 8-го взял... и ушёл..." — написала артистка в "Фейсбуке".

Народная артистка России Татьяна Иванова скончалась в возрасте 73 лет

Народная артистка России Татьяна Иванова скончалась в возрасте 73 лет

Иосиф Конопацкий родился в 1925 году в Ленинграде в семье выходцев с Западной Украины. Его отец в 1930-е годы был репрессирован и провёл 25 лет в лагерях на Севере. Мать с сыном отправились за ним в Архангельскую область. В Котласе будущий актёр и начал свой творческий путь. В 1944 году он приехал в Москву и поступил в Оперно-драматическую студию им. К.С. Станиславского. На счету Иосифа Конопацкого десятки ролей в театре и кино, в том числе в фильме "Начальник Чукотки".

Ранее ушёл из жизни знаменитый дрессировщик львов Борис Бирюков.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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