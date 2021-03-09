Скончался народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий
Он сыграл в том числе в фильме "Начальник Чукотки".
Иосиф Конопацкий. Фото © facebook.com/konopea
В возрасте 95 лет скончался актёр театра и кино, народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий. Об этом сообщила его дочь — актриса Ирина Конопацкая.
"Мой Папа, Конопацкий Иосиф Николаевич, поздравив нас с дочкой с наступающим женским днём 7 марта, 8-го взял... и ушёл..." — написала артистка в "Фейсбуке".
Иосиф Конопацкий родился в 1925 году в Ленинграде в семье выходцев с Западной Украины. Его отец в 1930-е годы был репрессирован и провёл 25 лет в лагерях на Севере. Мать с сыном отправились за ним в Архангельскую область. В Котласе будущий актёр и начал свой творческий путь. В 1944 году он приехал в Москву и поступил в Оперно-драматическую студию им. К.С. Станиславского. На счету Иосифа Конопацкого десятки ролей в театре и кино, в том числе в фильме "Начальник Чукотки".
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