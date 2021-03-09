Скончался народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий

Иосиф Конопацкий родился в 1925 году в Ленинграде в семье выходцев с Западной Украины. Его отец в 1930-е годы был репрессирован и провёл 25 лет в лагерях на Севере. Мать с сыном отправились за ним в Архангельскую область. В Котласе будущий актёр и начал свой творческий путь. В 1944 году он приехал в Москву и поступил в Оперно-драматическую студию им. К.С. Станиславского. На счету Иосифа Конопацкого десятки ролей в театре и кино, в том числе в фильме "Начальник Чукотки".