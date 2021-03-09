Немецкое подразделение RT решило судиться с Bild из-за обвинений в шпионаже
В компании заявляют, что газета легендарна в своей шизофазии.
Фото © Pixabay
Немецкое подразделение RT — RT DE — готовит иск против немецкой газеты Bild после обвинений в "шпионаже". Немецкий таблоид обвинил компанию в слежке за Алексеем Навальным.
"Обвинять нас в слежке — и в то же самое время публиковать фото всех передвижений Навального, публиковать фото его кортежа, охраны и больничной палаты… Новости из жанра "Кто здесь в погонах?". Да если российским спецслужбам нужна была какая-то дополнительная информация, они бы просто купили подписку на BILDplus", — прокомментировала утверждения немецкого таблоида руководитель RT DE Динара Токтосунова.
Она подчеркнула, что "газета Bild легендарна в своей шизофазии".
Отмечается, что компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH в феврале получили уведомления о скором закрытии счетов в Сommerzbank, 15% акций которого принадлежит государству ФРГ.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что желания Москвы и Запада найти истину по делу блогера Алексея Навального совпадают.
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