Немецкое подразделение RT решило судиться с Bild из-за обвинений в шпионаже

"Обвинять нас в слежке — и в то же самое время публиковать фото всех передвижений Навального, публиковать фото его кортежа, охраны и больничной палаты… Новости из жанра "Кто здесь в погонах?". Да если российским спецслужбам нужна была какая-то дополнительная информация, они бы просто купили подписку на BILDplus", — прокомментировала утверждения немецкого таблоида руководитель RT DE Динара Токтосунова.