Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Немецкое подразделение RT решило судиться с Bild из-за обвинений в шпионаже

В компании заявляют, что газета легендарна в своей шизофазии.

9 марта 2021, 22:32

Фото © Pixabay

Немецкое подразделение RT — RT DE — готовит иск против немецкой газеты Bild после обвинений в "шпионаже". Немецкий таблоид обвинил компанию в слежке за Алексеем Навальным.

"Обвинять нас в слежке — и в то же самое время публиковать фото всех передвижений Навального, публиковать фото его кортежа, охраны и больничной палаты… Новости из жанра "Кто здесь в погонах?". Да если российским спецслужбам нужна была какая-то дополнительная информация, они бы просто купили подписку на BILDplus", — прокомментировала утверждения немецкого таблоида руководитель RT DE Динара Токтосунова.

Она подчеркнула, что "газета Bild легендарна в своей шизофазии".

Отмечается, что компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH в феврале получили уведомления о скором закрытии счетов в Сommerzbank, 15% акций которого принадлежит государству ФРГ.

Суд обязал Навального выплатить бизнесмену Пригожину полмиллиона рублей

Суд обязал Навального выплатить бизнесмену Пригожину полмиллиона рублей

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что желания Москвы и Запада найти истину по делу блогера Алексея Навального совпадают.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Постпред России при ОЗХО назвал неприемлемыми условия, выставленные в ситуации с Навальным

сегодня в 20:43

"Нам такого не надо": в Германии сравнили вакцины Pfizer и AstraZeneca с газом "Циклон Б", которым нацисты травили людей в концлагерях

сегодня в 00:58

Латвия решила возобновить воздушное сообщение с Россией

сегодня в 22:37

Крах Роналду: "Ювентус" сенсационно вылетел из Лиги чемпионов

сегодня в 23:02

Скончался народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий

сегодня в 22:41

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1