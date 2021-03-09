"Подошла воспитательница и схватила": Мальчик вернулся из детсада с синяками — видео
Воспитательница уверяет, что это не её рук дело. Прокуратура начала проверку.
"Подошла воспитательница и схватила": Мальчик вернулся из детсада с синяками. Видео © LiFE
В городе Берёзовский Свердловской области семилетний мальчик пришёл домой из детского сада с синяками на руке. Когда их увидели родители, он рассказал, что, "когда лежал, воспитательница подошла и схватила".
"Она сказала: "Спать будешь или нет?" Если я не буду спать, она меня в холодную дверь отведёт", — пожаловался мальчик.
Родители признаются, что оказались в шоке от этой ситуации. На руке сына они нашли отпечатки от сильного захвата, предположительно, взрослыми пальцами: детской рукой так не схватишь. Сначала написали самой воспитательнице, попросили разъяснений. Та заявила, что мальчик просто подрался с другим. Позже всё-таки призналась, что руки малыша трогала, но "тихонько".
"Я просто в шоке был. Нельзя просто такое в садике производить, вообще. Даже если ребёнок не слушается, нельзя его трогать, по крайней мере до синяков точно", — говорит Андрей Комаровских, отчим мальчика.
Проверку начали прокуратура и местное управление образования. Воспитатель пока от работы не отстранена. Подобных проблем ранее с ней не было.
А в московском детсаду учитель рисования карандашом проткнула ногу четырёхлетней девочке.
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