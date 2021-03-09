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"Зашёл поболтать": Хозяйка объяснила визит депутата Резника в квартиру, куда нагрянули с наркорейдом

По версии женщины, всё это "чистая подстава".

9 марта 2021, 21:30
<p>Фото © ТАСС / Усманов Замир</p>

Фото © ТАСС / Усманов Замир

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник был в квартире, куда сотрудники правоохранительных органов нагрянули с наркорейдом, с целью навестить своих дальних родственников. Об этом Лайфу заявила хозяйка квартиры Елизавета Михайлова, которая и имеет дальние родственные связи с народным избранником. Сама она называет помещение мастерской и говорит, что отдала ключи от площади своему сыну Ивану, чтобы тот "занимался живописью".

В то, что полиция там нашла наркотики, Елизавета не верит. Считает, что их подкинули.

"Я ни разу не видела, чтобы мой сын курил или чтобы кто-то курил… Я считаю, что это чистая подстава со всех сторон", — заявила хозяйка помещения.

Лайф узнал, при каких обстоятельствах депутата Резника задержали в "нарколаборатории"

Лайф узнал, при каких обстоятельствах депутата Резника задержали в "нарколаборатории"

Что касается Максима Резника, то женщина уверяет, что он пришёл к ней, поскольку знает, что там её мастерская. Во-первых, поздравить с прошедшим днём рождения, во-вторых, чтобы справиться о самочувствии мужа Елизаветы, который сейчас в больнице.

"И вообще, он просто зашёл поболтать. А меня просто там не было. А у Ивана сгорела дача в Москве. Кто-то, видимо, поджёг. И вот он, видимо, и с ним хотел поговорить", — говорит Елизавета.

Депутата Резника вновь заподозрили в употреблении наркотиков — видео

Депутата Резника вновь заподозрили в употреблении наркотиков — видео

Ранее Максим Резник опроверг сообщения о его задержании в ходе наркорейда. Он также рассказывал Лайфу, что был у дальнего родственника.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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