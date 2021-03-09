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Депутат Заксобрания Петербурга Резник опроверг сообщения о своём задержании в ходе наркорейда

Эта информация является чушью, заявил парламентарий.

9 марта 2021, 15:35
<p>Фото © ТАСС / Усманов Замир</p>

Фото © ТАСС / Усманов Замир

Депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник опроверг ранее появившиеся в Сети сообщения о своём задержании. По его словам, он был у дальнего родственника, а не в какой-то нарколаборатории.

"Да не был я задержан! Спрашивайте у полиции, это её версия. Я не могу сказать, как они интерпретируют что-то, свою историю я рассказал, почему я там был", — заявил парламентарий в беседе с Лайфом.

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По словам Резника, правоохранители схватили его после выхода из квартиры родственника. Силовики долго выясняли, кто он такой и откуда у него депутатское удостоверение. После этого Резника отпустили.

Напомним, ранее некоторые СМИ писали о том, что Резник был задержан во время обыска в одной из квартир на набережной канала Грибоедова. Как написало РИА "ФАН", по предварительным данным, в квартире находилась нарколаборатория.

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Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ пресекла международный канал поставки наркотиков в РФ, задержав в Санкт-Петербурге иностранцев с 60 килограммами кокаина.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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