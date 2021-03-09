Орнитолог рассказал, какие птицы подвержены алкоголизму и как им помочь

Оказывается, у птиц, как и у некоторых людей, есть тяга к выпивке, но стать хроническими алкоголиками пернатые всё равно не смогут. Об этом заявил орнитолог, руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.

"Хронических алкоголиков среди птиц не бывает. Но лишь потому, что они не могут допиться до этого состояния: их либо кто-то сожрёт, либо замёрзнут насмерть. Они будут предоставлены сами себе и до алкоголизма просто не дотянут", — рассказал он в беседе с телеканалом "360".

Специалист пояснил, что любые птицы, которые клевали забродившие ягоды, могут впасть в состояние опьянения. Как правило, под градусом у пернатых нарушается координация, они не могут летать или вообще падают в бессознательном состоянии.

"Если вы нашли птицу в состоянии опьянения — и она даётся вам в руки, то нужно просто выполнить функцию вытрезвителя. Принести её домой или в безопасное место, чтобы она это состояние пережила и никто её не съел", — отметил Мишин, указав, что опьянение у пернатых в среднем длится не более шести часов.

Между тем среди птиц, подверженных воздействию алкоголя, чаще всего учёные называют свиристелей, ворон, голубей, чаек, воробьёв и даже попугаев.

А ранее орнитолог рассказала, как не закормить птиц до смерти. Некоторые продукты противопоказаны пернатым, напомнила специалист.

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