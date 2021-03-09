Россияне смогут брать образовательные кредиты через портал "Госуслуги"

В рамках суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" предусмотрено появление на портале "Госуслуги" финансового сервиса "Образовательный кредит с государственной поддержкой". Об этом говорится в отчёте о реализации в 2020 году плана деятельности Минобрнауки в 2019–2024 годах. Документ опубликован на сайте министерства.

Отмечается, что с помощью сервиса пользователи смогут получить информацию о действующих приложениях кредитных организаций, а также обратиться для подачи предварительной заявки на образовательный заём с государственной поддержкой через портал "Госуслуги".

Напомним, в августе 2020 года было принято решение об установлении фиксированной процентной ставки для образовательных кредитов на уровне 3%. Изменения также коснулись срока погашения займов.

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