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Россияне смогут брать образовательные кредиты через портал "Госуслуги"

Ранее было принято решение выдавать такие займы по единой низкой ставке.

9 марта 2021, 14:56
<p>Фото © ТАСС / Алексей Зотов</p>

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

В рамках суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" предусмотрено появление на портале "Госуслуги" финансового сервиса "Образовательный кредит с государственной поддержкой". Об этом говорится в отчёте о реализации в 2020 году плана деятельности Минобрнауки в 2019–2024 годах. Документ опубликован на сайте министерства.

Отмечается, что с помощью сервиса пользователи смогут получить информацию о действующих приложениях кредитных организаций, а также обратиться для подачи предварительной заявки на образовательный заём с государственной поддержкой через портал "Госуслуги".

Российские вузы в 2021 году смогут проводить экзамены онлайн при помощи биометрии

Российские вузы в 2021 году смогут проводить экзамены онлайн при помощи биометрии

Напомним, в августе 2020 года было принято решение об установлении фиксированной процентной ставки для образовательных кредитов на уровне 3%. Изменения также коснулись срока погашения займов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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