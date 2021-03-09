Хоккеист Казионов объяснил, как пробил стену паркинга в Москве своим "порше"
Ремонт автостоянки спортсмен намерен оплатить за счёт страховой.
Российский хоккеист Денис Казионов, чей "порше" протаранил стену автомобильного паркинга в Москве, объяснил, что иномарка не послушалась его, когда он пытался затормозить. Об этом рассказал источник Лайфа.
Экс-нападающий "Нефтехимика" заявил правоохранителям, что ночью возвращался домой от гостей вместе с супругой и ребёнком. В момент парковки автомобиля бетонное покрытие на стоянке замёрзло, превратившись будто в стекло, из-за чего машина стала неуправляемой. Спортсмен и его жена, пробив ограждение, сильно испугались, однако травм не получили. После этого решили оставить "порше" в "висячем" состоянии, поскольку очень хотели отдохнуть.
Утром спортсмен вернулся на парковку и дождался сотрудников экстренных служб. Хоккеист уточнил, что автомобиль совсем новый, 2020 года, и даже не проходил первого техосмотра. Сейчас Казионов намерен с помощью страховой оплатить повреждения паркинга.
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