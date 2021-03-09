Диагноз от "хорошего мальчика": в Польше служебных собак учат выявлять коронавирус по запаху

В Польше служебных собак обучат распознавать коронавирус по запаху. О начале тренировок по специальной программе сообщил местный телеканал Tvp. Если всё пройдёт гладко — и хвостатые сдадут экзамен, то их направят нести службу в аэропортах и крупных наземных транспортных узлах, чтобы выявлять из толпы потенциально заражённых пассажиров.

По данным телеканала, обучение займёт восемь недель и будет проходить под контролем учёных Вроцлавского университета. Для тестов уже отобрали биоматериалы у больных и здоровых людей, а также — у привитых от коронавируса. Первую группу "студентов" составили несколько лабрадоров и один кокер-спаниель, но не исключено, что во время обучения себя неплохо проявят и другие породы.