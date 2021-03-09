Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Диагноз от "хорошего мальчика": в Польше служебных собак учат выявлять коронавирус по запаху

В первую группу хвостатых "студентов" вошло несколько лабрадоров и один кокер-спаниель.

9 марта 2021, 14:32

В Польше служебных собак обучат распознавать коронавирус по запаху. О начале тренировок по специальной программе сообщил местный телеканал Tvp. Если всё пройдёт гладко — и хвостатые сдадут экзамен, то их направят нести службу в аэропортах и крупных наземных транспортных узлах, чтобы выявлять из толпы потенциально заражённых пассажиров.

Хозяин, у тебя ковид! Как собака чувствует коронавирус по запаху — видео

Хозяин, у тебя ковид! Как собака чувствует коронавирус по запаху — видео

По данным телеканала, обучение займёт восемь недель и будет проходить под контролем учёных Вроцлавского университета. Для тестов уже отобрали биоматериалы у больных и здоровых людей, а также — у привитых от коронавируса. Первую группу "студентов" составили несколько лабрадоров и один кокер-спаниель, но не исключено, что во время обучения себя неплохо проявят и другие породы.

К слову, в России собак кинологической службы МВД хотели привлечь к борьбе с распространением коронавирусной инфекции ещё осенью. Свой эксперимент по тому же сценарию проводил "Аэрофлот", обучив распознавать запах носителя ковида 15 шалаек. Лайф уже рассказывал, что этот уникальный гибрид оленегонной лайки и северокавказского шакала отличается поразительным обонянием, интеллектом и привязанностью к человеку.

СМИ подозревают, что собака Джонсона переболела коронавирусом вместе с ним

СМИ подозревают, что собака Джонсона переболела коронавирусом вместе с ним

Ещё раньше аналогичный способ выявления больных с коронавирусной инфекцией решили использовать в Австрии. Прошлым летом кинологи Министерства обороны страны начали проводить для служебных собак тестовые тренировки.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1