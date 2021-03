Жители Якутии построили макет корабля из вселенной "Звёздных войн"

Всего над созданием корабля работало пять человек, весь процесс снимали на камеру для публикации на YouTube-канале. Проект уже заметил каскадёр, принимавший участие в съёмках сериала "Мандалорец". Он лайкнул публикацию в "Инстаграме" и написал комментарий This is the way ("Таков путь" — жизненный девиз мандалорцев во вселенной). Команда также создала костюм главного героя при помощи 3D-принтера.