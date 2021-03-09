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Жители Якутии построили макет корабля из вселенной "Звёздных войн"

Его установили в парке Урдэл в Якутске.

9 марта 2021, 14:09
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/just.ayaal/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">just.ayaal</a></p>

Фото © Instagram / just.ayaal

Команда энтузиастов из Якутии создала макет космического корабля Razor Crest из телесериала "Мандалорец", который входит во вселенную "Звёздных войн". Косплеер и автор идеи Айаал Фёдоров в своём инстаграме поэтапно рассказывал о воплощении проекта в жизнь.

Макет корабля установили в парке Урдэл в Якутске, где скульптуру могут увидеть все желающие, однако у неё будет охрана. Как рассказал Фёдоров в беседе с ТАСС, планируются также съёмки фанатских видео с мандалорцем.

По словам косплеера, идея воссоздать летательный аппарат появилась в 2019 году, когда вышел первый сезон сериала, но тогда команде не хватило средств, а затем началась пандемия коронавируса. Длина корабля составила 14 метров, ширина — 10 метров, а вес превышает тонну. На его создание понадобилось около 50 листов ДВП, для удобства транспортировки макет полностью разбирается, крылья и двигатель снимаются.

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Всего над созданием корабля работало пять человек, весь процесс снимали на камеру для публикации на YouTube-канале. Проект уже заметил каскадёр, принимавший участие в съёмках сериала "Мандалорец". Он лайкнул публикацию в "Инстаграме" и написал комментарий This is the way ("Таков путь" — жизненный девиз мандалорцев во вселенной). Команда также создала костюм главного героя при помощи 3D-принтера.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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