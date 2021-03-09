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"Снова в строю!" Алана Мамаева вышла на связь впервые после госпитализации

Рассказавшая о похождениях супруга девушка утверждает, что теперь окончательно оклемалась.

9 марта 2021, 13:59
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMMc_WbH9mK/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alana_mamaeva</a></p>

Фото © Instagram / alana_mamaeva

В начале марта жена скандально известного футболиста Павла Мамаева Алана сообщила, что супруг изменил ей с испанской моделью. Позже источник сообщил Лайфу, что Мамаева была доставлена в больницу в бессознательном состоянии из-за отравления таблетками. В свою очередь, Алана называла произошедшее приколом.

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И вот спустя почти неделю девушка решила расставить все точки над "i" в истории со своим самочувствием и опубликовала новый пост в "Инстаграме". Там Мамаева поблагодарила поклонников за поддержку и сообщила, что она наконец-то восстановилась после произошедшего.

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"Алана Николаевна снова в строю! Ребят, всем, кто писал мне слова поддержки, хочу сказать огромное человеческое спасибо", — обратилась она к подписчикам.

Поклонники закидали Алану словами поддержки, пожелали ей здоровья, а также посоветовали впредь беречь себя. Фолловеры написали под постом девушки: "Главное — живите", "Будьте здоровы", "Всё наладится".

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Напомним, недавно Мамаева обвинила супруга в очередной измене. Она даже опубликовала фото девушки, с которой ей якобы изменил муж. А в сториз в "Инстаграме" пояснила, что "иногда давать кому-то второй шанс — это как давать вторую пулю тому, кто не попал в вас в первый раз, потому что промахнулся".

А ранее Лайф сообщал, что предполагаемая любовница футболиста Павла Мамаева решила подать на его супругу Алану в суд из-за слитых в Сеть фото девушки. Отмечается, что адвокаты уже готовят документы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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