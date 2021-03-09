Любовница Мамаева сделала его жене сюрприз на 8 Марта, показав положительный тест на беременность
В начале марта жена футболиста Павла Мамаева в своём инстаграме уличила мужа в измене. Любовницей оказалась испанская модель Ирен Гарсия, которая не стала молчать.
Однако история с изменой продолжилась ещё неожиданнее. 8 Марта Гарсия поделилась с подписчиками фотографией теста на беременность. На экране по-испански написано: "Embarazada", что в переводе на русский означает "беременна". Под кадром с тестом Ирен приложила фото женской руки, которая держит клочок бумаги с надписью "Dia de la mujer" (с исп. — Международный женский день).
В одной из следующих инстаграм-историй Ирен опубликовала видео из ресторана в центре Мадрида Carbón Negro. В руке девушка держит бокал белого вина, а напротив неё сидит неизвестный мужчина, чьё лицо модель так полностью и не показала. Всё вместе это лишь окончательно запутало поклонников испанки. Если она беременна, то почему она пьёт алкоголь и кто этот незнакомец? Ответов на эти вопросы пока что нет, да и непонятно, нужны ли они, ведь всё это больше похоже на спектакль.
Напомним, Алана, которая замужем за Мамаевым с 2013 года, в начале марта публично обвинила мужа в измене. Реакция девушки была крайне неадекватной — она угрожала самоубийством и даже рассказала имя предполагаемой любовницы мужа. Однако Ирен Гарсия, которая оказалась не только моделью, но и адвокатом, заявила, что планирует судиться с россиянкой.
Позже, 3 марта, Мамаеву нашли в бессознательном состоянии в её московской квартире, её тут же госпитализировали. Уже девятого числа девушка рассказала, что она восстановилась от измены мужа и отравления и "снова в строю".
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