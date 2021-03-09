Провалы в карьере и покорение Европы: что известно о певице Маниже — новой участнице конкурса Евровидение
В этом году на Евровидении Россию будет представлять певица Манижа. Одни возмутились, мол, понятия не имеют о существовании такой певицы, а другие — засыпали девушку поздравлениями. Кто же такая Манижа и какой смысл несёт её песня, с которой она выступит на музыкальном конкурсе, расскажет Лайф.
Фото © VK / MANIZHA
Манижа Сангин родилась в Душанбе — столице Таджикистана. Любит петь с ранних лет. С начала 2000-х она уже побеждала на международных детских конкурсах. В 2003 году она получила Гран-при фестиваля Rainbow Stars в Юрмале, а с 2005-го песни юной исполнительницы стали крутить на таджикских радиостанциях.
В России Манижа получила известность в 2007 году, правда, выступала она под псевдонимом Ру.Кола. Продюсеры создали ей попсовый образ, но позднее она приняла решение быть собой. Девушка много ездила по миру, была участницей петербургского хип-хоп-коллектива "Ассаи", но никак не могла найти себя в музыкальной индустрии.
С карьерой как-то не складывалось, и она уже хотела покончить с музыкой, но стала выкладывать 15-секундные музыкальные коллажи и каверы в "Инстаграме". Это и принесло ей большую известность — число просмотров и подписчиков становилось всё больше и больше.
— Все истории успеха в Интернете основаны на твоём живом участии в том, что ты делаешь. Я зарегистрировалась в "Инстаграме" сразу, как только он появился. Сначала это был бытовой журнал неизвестного художника, а потом возник 15-секундный видеоформат, который меня захватил. Я фанат всяких новых технологий, сразу думаю, как эту штуку можно обыграть. Но я тогда и представить не могла, что с этих 15 секунд начнётся моя новая жизнь, — рассказывала певица в интервью СМИ.
В 2017 году она выпустила первый альбом Manuscript, который через несколько дней уже занимал первую строчку iTunes. Помимо выстраивания музыкальной карьеры певица ещё борется за права женщин и ведёт проект против домашнего насилия. Сегодня она амбассадор благотворительного фонда "Подари жизнь" и первый российский посол доброй воли ООН по делам беженцев.
Тексты песен Манижи тоже посвящены проблемам женщин в современном обществе. Кстати, на Евровидении она исполнит песню Russian Woman на русском языке. Текст песни полон стереотипов, с которыми до сих пор приходится сталкиваться представительницам женского пола.
Напомним, что конкурс Евровидение был отменён в прошлом году из-за пандемии. В этом году участниками от России ожидали увидеть группу Little Big, которая должна была выступать в 2020-м. Однако музыканты отказались принимать участие в новом отборе.
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