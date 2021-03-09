Музыкальный критик: Little Big победили на Евровидении, даже не участвуя в конкурсе

Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на Евровидении в 2020 году, победила в конкурсе, даже не принимая в нём непосредственного участия. Таким мнением поделился известный музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с газетой "Петербургский дневник".

"Little Big отказались от участия, потому что в принципе стали победителями этого конкурса, не участвуя в нём, — по количеству просмотров. Их популярность несопоставима была тогда ни с одним исполнителем. Группа отказалась от конкурса, чтобы не столкнуться с хейтом и избежать сравнения. Любая песня, лучше она была бы или хуже, разделила бы поклонников на два лагеря. А Uno объединила тогда всех", — отметил эксперт.

По словам Бабичева, певица Манижа, которая представит Россию на конкурсе в 2021 году, является яркой и самобытной девушкой, но в контексте Евровидения такой выбор вызывает много вопросов. Например, тот факт, что песня прозвучит на русском языке, лишает Россию возможности донести смысл до большинства иностранных зрителей. Выбор исполнителя также вызвал негативную реакцию у жителей страны, что заметно по активности в Сети, а в таком случае ждать положительной оценки от европейцев не стоит.

Неоднозначным является и название песни "Русская женщина". Бабичев отметил, что, учитывая политизированность конкурса, оно может не сработать. Эксперт также оказался разочарован музыкальным выражением темы. По словам критика, возникает ощущение, что композиция сложилась из двух демоверсий. Однако, по мнению Бабичева, заменять Манижу никто не будет, так как всего через два дня исполнители с песнями уже должны быть заявлены на конкурс.

По мнению музыкального критика, Россия в этом году может войти в десятку лидеров. Бабичев подчеркнул, что в нынешней ситуации это довольно неплохой результат.

Напомним, в этом году артиста, который поедет на Евровидение от России, было решено выбрать всенародным голосованием в прямом эфире. Победительницей в нём стала певица Манижа с песней Russian woman. Она соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню Future is bright, и дуэтом #2Маши, исполнившим композицию Bitter words. Сама исполнительница была удивлена победой на отборе. Конкурс пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме.

Однако далеко не все представители российского шоубиза солидарны с таким выбором. Так, например, музыкант Юрий Лоза заявил, что артистка никому не интересна в России. А художественный руководитель группы "Бурановские бабушки" Анна Прокопьева считает, что песня Манижи проигрывает для уровня Евровидения.

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