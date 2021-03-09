Экс-тренера "Спартака" Олега Романцева выписали из больницы после инфаркта
Сейчас он чувствует себя хорошо, но, возможно, ему потребуется ещё одна операция.
Фото © ТАСС / Юрий Машков
Бывший тренер футбольного клуба "Спартак" Олег Романцев выписан из больницы, куда он попал неделю назад из-за проблем с сердцем. Он подтвердил Лайфу, что перенёс инфаркт, но уже чувствует себя хорошо.
"Я только-только выписался и зашёл домой. Меня отпустили домой на несколько дней, так как было хорошее восстановление. Но лечение ещё предстоит. И, возможно, ещё одна операция, но это пока под вопросом. Сейчас самочувствие хорошее", — рассказал Романцев. — "Как говорил один мой друг, чувствую себя хорошо, но играть не могу. Но надеюсь всё-таки поправиться".
Напомним, Олег Романцев попал в больницу 2 марта. Ему успешно провели операцию.
Лента новостей
Провалы в карьере и покорение Европы: что известно о певице Маниже — новой участнице конкурса Евровидение
сегодня в 13:05
"Залог независимости": На Украине призвали сделать английский вторым обязательным языком
сегодня в 13:01
"Бабушка назвала её неудачницей": Соседи рассказали о модели, проломившей пенсионерке череп
сегодня в 12:52
Выбор редакции
Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев попал в больницу. Он рассказал Лайфу о самочувствии
На Урале обвинённого в педофилии 83-летнего тренера отпустили под домашний арест
Экономист оценила упрощение вариантов досрочного выхода на пенсию
"Может одержать победу": Азиза вернётся на сцену треш-шоу "Маска"
Россия и Китай подписали соглашение о создании Международной лунной станции
Комментариев: 0