Экс-тренера "Спартака" Олега Романцева выписали из больницы после инфаркта

Бывший тренер футбольного клуба "Спартак" Олег Романцев выписан из больницы, куда он попал неделю назад из-за проблем с сердцем. Он подтвердил Лайфу, что перенёс инфаркт, но уже чувствует себя хорошо.

"Я только-только выписался и зашёл домой. Меня отпустили домой на несколько дней, так как было хорошее восстановление. Но лечение ещё предстоит. И, возможно, ещё одна операция, но это пока под вопросом. Сейчас самочувствие хорошее", — рассказал Романцев. — "Как говорил один мой друг, чувствую себя хорошо, но играть не могу. Но надеюсь всё-таки поправиться".