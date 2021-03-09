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Экс-тренера "Спартака" Олега Романцева выписали из больницы после инфаркта

Сейчас он чувствует себя хорошо, но, возможно, ему потребуется ещё одна операция.

9 марта 2021, 13:12
<p>Фото © ТАСС / Юрий Машков</p>

Фото © ТАСС / Юрий Машков

Бывший тренер футбольного клуба "Спартак" Олег Романцев выписан из больницы, куда он попал неделю назад из-за проблем с сердцем. Он подтвердил Лайфу, что перенёс инфаркт, но уже чувствует себя хорошо.

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"Я только-только выписался и зашёл домой. Меня отпустили домой на несколько дней, так как было хорошее восстановление. Но лечение ещё предстоит. И, возможно, ещё одна операция, но это пока под вопросом. Сейчас самочувствие хорошее", — рассказал Романцев. — "Как говорил один мой друг, чувствую себя хорошо, но играть не могу. Но надеюсь всё-таки поправиться".

Напомним, Олег Романцев попал в больницу 2 марта. Ему успешно провели операцию.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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