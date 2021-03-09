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"Бабушка назвала её неудачницей": Соседи рассказали о модели, проломившей пенсионерке череп

Суд заключил обвиняемую под стражу на два месяца.

9 марта 2021, 12:52

Фото © Pixabay

Жители дома в Санкт-Петербурге, где пьяная модель Ирина избила свою 81-летнюю бабушку, проломив ей череп, рассказали, что с виду взаимоотношения девушки и пенсионерки были вполне нормальными, а сама семья — интеллигентная.

По словам одного соседа, пострадавшая является кандидатом медицинских наук. Она оборудовала внучке комнату, в которой та училась.

"Она объясняет, что 7 марта ночью пришла в нетрезвом состоянии. Бабушка, видимо, сделала ей замечание, назвала её неудачницей. Девушка ударила её по лицу ладошкой, потом сказала, что ударила кулаком", — приводит слова соседа телеканал "360".

Он также назвал девушку нормальной, "как все современные девочки", и уточнил, что их семья интеллигентная. Это же подтвердила другая соседка.

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Девушка была задержана, в отношении неё возбуждено уголовное дело. Калининский районный суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 мая 2021 года, сообщает объединённая пресс-служба судов города в телеграм-канале.

В ходе предварительного следствия было установлено, что девушка нанесла родственнице "не менее одного удара ладонью по щеке с левой стороны и не менее одного удара кулаком правой руки в правый глаз".

При этом сторона обвиняемой возражала против ареста, отметив, что девушка не намерена скрываться, является гражданкой РФ и признала вину. Адвокат просил о подписке о невыезде и надлежащем поведении или домашнем аресте для подзащитной.

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Напомним, инцидент произошёл ночью 7 марта. Пострадавшая пенсионерка находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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