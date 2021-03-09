Глава Минздрава Австралии привился от ковида и попал в больницу с неизвестной инфекцией
При этом отмечается, что его состояние не связано с вакцинацией.
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В Австралии министра здравоохранения Грега Ханта госпитализировали с подозрением на инфекцию через два дня после того, как он получил прививку от коронавируса. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на канцелярию главы Минздрава.
"Ожидается, что министр полностью выздоровеет... Считается, что его состояние не связано с вакциной", — процитировал телеканал сообщение канцелярии.
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В заявлении говорится, что Хант сделал прививку препаратом AstraZeneca. Ночь он проведёт в больнице под наблюдением, министру назначен приём антибиотиков. В госпиталь вместе с ним попала Виктория Дэн Эндрюси, премьер штата.
Ранее иммунолог развенчал популярные мифы об антителах к коронавирусу. Он напомнил, что их объём со временем сокращается, но это не значит, что организм остаётся без защиты.
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