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СМИ: Япония собирается провести Олимпиаду без иностранных болельщиков

Официально решение может быть принято в конце марта.

9 марта 2021, 12:32
<p>Фото © ТАСС/EPA/FRANCK ROBICHON</p>

Фото © ТАСС/EPA/FRANCK ROBICHON

Из-за коронавируса Правительство Японии собирается провести Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио этим летом без зарубежных болельщиков. Об этом сообщают источники агентства Kyodo.

По данным СМИ, власти пришли к выводу, что принимать фанатов из-за границы невозможно, так как японцы обеспокоены ситуацией с коронавирусом, а также из-за того, что во многих государствах выявили более заразные штаммы.

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Предполагается, что официально решение может быть принято в конце марта, когда правительство и оргкомитет Игр обсудят этот вопрос с МОК. А в апреле объявят число зрителей, которых допустят наблюдать за Играми.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса Игры перенесли на год. Теперь по плану соревнования должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года. Ранее власти Японии уже опровергали информацию о решении отказаться от проведения ОИ.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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