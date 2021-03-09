СМИ: Япония собирается провести Олимпиаду без иностранных болельщиков

Из-за коронавируса Правительство Японии собирается провести Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио этим летом без зарубежных болельщиков. Об этом сообщают источники агентства Kyodo.

По данным СМИ, власти пришли к выводу, что принимать фанатов из-за границы невозможно, так как японцы обеспокоены ситуацией с коронавирусом, а также из-за того, что во многих государствах выявили более заразные штаммы.

Предполагается, что официально решение может быть принято в конце марта, когда правительство и оргкомитет Игр обсудят этот вопрос с МОК. А в апреле объявят число зрителей, которых допустят наблюдать за Играми.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса Игры перенесли на год. Теперь по плану соревнования должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года. Ранее власти Японии уже опровергали информацию о решении отказаться от проведения ОИ.

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