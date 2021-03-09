СМИ: Япония собирается провести Олимпиаду без иностранных болельщиков
Официально решение может быть принято в конце марта.
Фото © ТАСС/EPA/FRANCK ROBICHON
Из-за коронавируса Правительство Японии собирается провести Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио этим летом без зарубежных болельщиков. Об этом сообщают источники агентства Kyodo.
По данным СМИ, власти пришли к выводу, что принимать фанатов из-за границы невозможно, так как японцы обеспокоены ситуацией с коронавирусом, а также из-за того, что во многих государствах выявили более заразные штаммы.
Предполагается, что официально решение может быть принято в конце марта, когда правительство и оргкомитет Игр обсудят этот вопрос с МОК. А в апреле объявят число зрителей, которых допустят наблюдать за Играми.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса Игры перенесли на год. Теперь по плану соревнования должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года. Ранее власти Японии уже опровергали информацию о решении отказаться от проведения ОИ.
Выбор редакции
Назван главный город-кандидат для проведения летней Олимпиады 2032 года
Чипы, дистанция и жизнь в "пузырях". Каким будет спорт в 2021 году?
"Была её адвокатом": Кто тайно повлиял на возвращение "убитой" чемпионки к Тутберидзе
"Может одержать победу": Азиза вернётся на сцену треш-шоу "Маска"
Россия и Китай подписали соглашение о создании Международной лунной станции
Комментариев: 0