В Новом Уренгое пьяный вахтовик угнал грузовик и устроил гонки с полицией — видео
Задержать лихача удалось лишь после того, как он протаранил авто с сотрудниками ДПС.
В Новом Уренгое пьяный вахтовик угнал грузовик и устроил гонки с сотрудниками ДПС. Видео © Соцсети
В Новом Уренгое обсуждают бесшабашные гонки пьяного водителя большегруза и сотрудников ДПС. В ночь на 7 марта 23-летний вахтовик угнал служебный "Урал" и отправился кататься по городу. Однако вскоре он нарвался на полицейских, которые попытались его остановить.
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По данным источника Лайфа, в результате погони пьяный лихач не справился с управлением большегрузом, выехал на встречку и протаранил полицейский УАЗ, в котором находились сотрудники ДПС. Двум стражам порядка пришлось на месте оказывать медицинскую помощь.
Фото © Росгвардия ФСВНГ
По словам нашего собеседника, молодой человек 1998 года рождения отказался от медицинского освидетельствования, при этом на лицо были признаки алкогольного опьянения. "Урал", по словам источника, принадлежит ООО "Стройтехгрупп".
Водителя "Урала" сразу же задержали и доставили в отдел полиции. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф писал, что в Улан-Удэ пьяный лихач на "лексусе" насмерть сбил двух подростков и даже не притормозил. 38-летний виновник трагедии до этого был судим за убийство, разбой, кражу и неправомерное завладение автомобилем. МВД показало его допрос.
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